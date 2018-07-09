Yutkunma sonrası kulaktan neden ses gelir?

Yutkunurken kulaktan seslerin gelmesi yoğun karşılaşılan durumlardandır. Söz konusu bu sesler; uğultu, çınlama, çıtlama gibi pek çok sesi içerebilir. Bu haller daha çok kulak iltihabı ve kulaktaki iltihaplarla bağlantılı görünmektedir.

Bu rahatsızlık tıbbi manada “Östaki Disfonksiyonu” olarak nitelendirilmekte ve kulağın içindeki bölümlerden olan östaki borusu ile ilintilendirilmektedir.

Uzmanlar bu kulaktan ses gelmesi durumunun daha çok basıncı dengelemekle görevli orta kulağın içindeki östaki borusu ile bağlantılı görürler. Yutkunma sırasındaki basınç ise bu çıt sesine neden olur. Bu durum kişinin günlük hayatını olumsuz etkileyebileceği için bir uzman tarafından kontrol edilmesinde fayda vardır.

Ancak uzmanlar bu sesin genel manada bir rahatsızlık belirtisi olmadığını ifade etmekle birlikte süreklilik ve farklı şikâyetler ile birlikte düşünülerek daha ciddi hastalıkların varlığını düşündürebilmektedir.

KULAKTA ÇIT SESİ GELMESİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Genellikle uçak ve dalış gibi durumlarında aşırı basıncın etkisiyle östaki borusundaki kapanıp açılmadan kaynaklanabilir.

Kalp atış seslerinin kulakta duyulması ya da nabız seslerinin kulakta duyulması,

Damar basıncındaki artışın kulakta çıt sesi şeklinde algılanmasından kaynaklı olabilir.

Yüksek tansiyona bağlı olarak damar basıncı problemleri de bu rahatsızlığın diğer kaynakları arasındadır.

Bunlar dışında gürültülü ortam, konser alanları, inşaat sahaları bu çıtlama seslerine yol açabilir.

Orta Kulak İltihabı ile kulaktaki iltihapların çıt sesi şeklinde algılanması

Aynı zamanda antidepresanlar, antibiyotikler gibi ilaçların var olan yan etkileri bu probleme yol açabilir.

Diğer Nedenler: Kulak enfeksiyonları, kronik iltihaplanmalar, kulak zarı çökmesi, östaki borusundaki tıkanmalar, işitme kaybı, kulakta yabancı cisim, kulak çınlaması, soğuk algınlığı, kansızlık, alerji, sinüs enfeksiyonları, kulak içerisinde kir birikmesi, beyin tümörü, kafa yaralanmaları, meniere iltihabı, işitme sinirindeki tümör, çene eklemindeki ağrılar, kulağa alınan darbeler ve tiroid hastalıkları sayılabilir.

Bu şikâyetler diğer yandan çok geniş bir hastalık durumu söz konusu olduğundan bu rahatsızlık; bu şikâyetin dikkate alınarak tedavisi için bir doktora başvurulmasında fayda vardır.

KULAKTAN SES GELMESİNİN TEDAVİSİ

Östaki borusu hastalıklarının tanısı bir Kulak-Burun-Boğaz doktoru tarafından gerekli belirti ve bulgular kapsamında yapılır. Bazen bu tahliller yeterli olurken kimi durumlarda ek işitme ve görüntü testlerine ihtiyaç duyulabilir. Tedavi sonucunda doktor çeşitli burun spreylerini; alerji söz konusu ise kaşıntı, hapşırma gibi belirtilerin engellenmesi amacıyla verir. Bundan başka uzman hekim gerekli görürse antibiyotikler, cerrahi operasyonlar ile çözüm sunabilir.