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Yusuf Şimşek'in yeni adresi belli oldu

1. Lig takımlarından Afjet Afyonspor, Serhat Güller'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Yusuf Şimşek'i getirdi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 18:06
Yusuf Şimşek'in yeni adresi belli oldu

1. Lig'de mücadele eden Afjet Afyonspor, Yusuf Şimşek'i takımın başına getirdi. Yusuf Şimşek, sezon sonuna kadar opsiyonlu olarak Afjet Afyonspor ile anlaşma sağladı. İmza törenine Afjet Afyonspor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şahin, Fatih Ekşioğlu ve TSYD İl Temsilcisi Nadir Güzbey katıldı.

"Herkes sabırlı olsun"

TSYD İl Temsilciliği binasında gerçekleşen imza töreninde konuşan Ali Şahin, Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardıklarını belirtti. Şahin, "Türkiye'ye mal olmuş, milli takımlarda da başarılı sporculuğunu hayata geçirmiş olan Yusuf Şimşek hocamızı takımımıza kattığımız için çok mutluyuz. İnşallah sezonu da başarıyla bitireceğimize inanıyoruz. Herkes sabırlı şekilde bize destek olsun" dedi.

"Çok güzel şeyler olacak"

Teknik direktör Yusuf Şimşek ise "Bulunduğumuz yerden bir an önce çıkmak istiyoruz. Oyuncu, seyirci, taraftar, her türlü, çalışma potansiyelimiz var. İnşallah bu maçtan başlayarak hak ettiğimiz yerlerde olmayı düşünüyoruz. Bunu da en kısa zamanda siz taraftarlarımıza ve bizi izleyen herkese göstereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ben ve ekibim buraya inanarak geldik, çok çok iyi şeyler yapacağımızı düşünüyoruz. Yine söylüyorum, Afyonkarahisar çok güzel bir kent, çok güzel bir şehir, hak etmediğini düşünüyorum. Çünkü geçmişe bakarsanız 5 senede nerelere geldiğini görürsünüz, başarılar aldığını görürsünüz. Şu anki durum geçmişe yakışmıyor. Onun için bir an önce toparlanıp güzel günler göreceğiz. Pazar günü de bütün taraftarlarımızı bekliyoruz, bizi desteklesinler. Alnımızın akıyla 3 puanla çıkacağız. Buna yürekten inanarak söylüyorum, yoksa çıkıp burada gazel, masal okumanın bir anlamı yok. İnşallah futbolcu kardeşlerimizle beraber bunu da göstereceğiz. Maçtan sonra inşallah sevincimizi paylaşacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 18:06
  1. Türkiye
  2. Fatih
  3. Afyon
  4. Yusuf Şimşek
  5. Afjet Afyonspor

YORUM YAZ

  • El-fellahi el-arabi el- hammudiEl-fellahi el-arabi el- hammudi5 sa önce
    Çok önemli bir haber. Herkesin bunu okumasında fayda var.

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