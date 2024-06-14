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Gündem İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca vefat etti
Gündem

İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca vefat etti

Yeniakit Publisher
2024-06-14 11:05:00 - 2024-06-14 11:34:44
İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca vefat etti

Geçtiğimiz günlerde hastanede tedavi altına alınan İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca vefat etti.

Kansere yakalanan ve yaklaşık 2 hafta hastanede tedavi gören İlahiyatçı Yusuf Kavaklı Hoca, dün yoğun bakıma alınmıştı.

Kavaklı'nın bugün vefat ettiği öğrenildi.

Kavaklı'nın cenaze namazı cumartesi cöğle namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılacak.

Yusuf Kavaklı kimdir?

Yusuf Kavaklı, 1946 senesinde Sivas'da dünyaya geldi.

İlkokulu doğduğu köyde okuyan Kavaklı, 1970 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1974 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.
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Çalışmaya ilk kez 24 Ağustos 1966 tarihinde Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami’de İmam-Hatip olarak başladı.

1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi.

1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 sene sürdürdü.

2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu.

Muhtelif televizyon programlarına katılıp dini soruları cevaplandırdı.

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Yorumlar

Emekli İmam.

Âlimin ölümü, âlemin ölümüdür. Allah rahmet eylesin.
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