Yusuf Güney'den sözde sanatçılara sert tepki: Günlerce etmediğiniz küfür kalmadı

Şarkıcı Yusuf Güney, YSK'nin İstanbul seçimlerinin iptal etmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'na destek olan sanatçı müsveddelerine sessiz kalan kişilere Instagram hesabından sitem etti.

İmamoğlu emretti! Gezi zekalı sanatçılar sıraya girdi

"Günlerce etmediğiniz küfür kalmadı"

Bir dönem şehit ailelerinin yanında olduğu için tepki gördüğünü söyleyen Yusuf Güney, İmamoğlu'na destek olan sözde sanatçıların paylaşımlarının olduğu fotoğrafı, "Bana sırf şehit ailemizin yanında olduğum için günlerce etmediğiniz hakaret küfür ve tehdit kalmadı... Sanatçı tarafsız olmalıdır dediniz durdunuz ne yani bu tablodaki sanatçı arkadaşlarımızı siz sanatçı yerine koymuyor musunuz hani herhangi bir tepki falan görmedim okumadım sanata biraz saygı lütfen... Herkesin görüsüne saygım sonsuzdur ayni anlayışı hoşgörüyü de sizden bekliyorum saygılar" notuyla paylaştı.