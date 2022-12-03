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Gündem Yürüyen merdivende tehlikeli oyun feci bir kaza ile sonuçlandı!
Gündem

Yürüyen merdivende tehlikeli oyun feci bir kaza ile sonuçlandı!

İstanbul Duysun adlı Twitter hesabında, bir çocuğun metro istasyonunun yürüyen merdiveninde geçirdiği kazaya ait görüntüler yayınlandı. Ölümle sonuçlanmaması açısından sevindiren olayı izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 03:28:00 - 2022-12-03 04:01:33

İstanbul'da sefer yapan Mahmutbey-Mecidiyeköy metro hattının Karadeniz durağında bir çocuk yürüyen merdivende oyun oynuyordu.

Metro istasyonunun sakin olduğu anlaşılan görüntüde çocuk merdivenden tehlikeli biçimde kayarken bir anda yere düştü.

Metrelerce aşağı sürüklenen çocuğun yardımına merdivendeki diğer iki vatandaş yetişti.

Kazanın tek sevindiren yanı ise çocuğun hayatını kaybetmemesi oldu.

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