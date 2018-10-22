Yürüme bozukluğuna dikkat



Ani gelişen yürüme bozukluklarına ailelerin dikkat etmesi gerek. Yürüme bozuklukları çocuklarda ani veya daha yavaş gelişen bir tipte olabilir. Yeni gelişen bir yürüme bozukluğunun olması halinde hemen bir hekime başvurulmalıdır.

Ani gelişen yürüme bozukluğunda ailenin görmediği bir travma bozukluğu olma ihtimali olabilir. Eklem ve kemik enfeksiyonları gibi durumlar ortaya çıkabilir. Çocuklarda kan yoluyla bakterinin kemiğe yerleşmesiyle meydana gelir. Ciddi durumlardır, acil müdahale gerektirir.

Kemik hastalığı

Parantez tabir edilen bacak deformesi olan çocuklarda yürüme bozukluğu da normalde 3 yaşına kadar görülebiliyor. Bu normal.. Bir süre sonra düzelebilir, 3 yaşından sonra devam eden parantez bacak deformesi ise önemlidir. D vitamini eksikliği, kemik hastalığını düşündürebilir.

Çocukların içe basması sebebiyle de hastanelere başvuru yapılıyor. Bunun birkaç sebebi var. Bu hastalar düz taban olabilir. Düz taban olan çocukların çoğunda esnek bir tip görünüyor. Tıpta ricibtip denilen tabanı sert olan düz taban genelde olmuyor. Esnek tipteki düz tabanların çoğunluğu 14-15 yaşına kadar düzelebiliyor.

Hekimler ailelere ne tür ayakkabılar kullanması gerektiğini ve neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Ayakkabıların düz taban düzeltici özelliği yok fakat ayağın rahat etmesini sağlıyor.



İçe basmanın bir diğer sebebi de kaval kemiğinin gelişiminin doğduktan sonra tamamlanmamış olması. Bu da sık görülen bir problem. Bu problem de zamanla düzeliyor.

Yürüme bozukluğunun bir başka sebebi de kalça kemiğidir. Kalça kemiğinin yuvasının dışa dönük olması da dışa basmaya yol açar. Fakat diğerleri gibi zamanla düzelebilir..

Raşitizme karşı tedbirler

Raşitizm hastalığı D vitamini eksikliğinden kaynaklanan bir hastalıktır. D vitamini, vücuttaki kalsiyum ve fosforun emilmesi ve sindirim sistemi yoluyla kullanılması bakımından özellikle çocuklar için önemli bir vitamindir. D vitamini adale (kas) zayıflığına karşı vücudu korumaya alır. Aynı zamanda kalp atışlarını düzenleyerek kalp ritminin normal olmasına yardımcı olur.

D vitamini eksikliği yoluyla ortaya çıkan raşitizm hastalığı bir kemik hastalığıdır.

Vitamin eksikliğinden dolayı kemiklerde yeterince kalsiyum ve fosfor oranı bulunmadığından kemik yapısında zayıflık ve güçsüzlük görülür.

Raşitizm hastalığının önlenmesi veya tedavisi için D vitamini takviyesi ve güneş ışığı gereklidir. 15 dakikalık güneş 3000 birim D vitamini sağlarken, bir bardak süt 100 birim, bir kaşık balık yağı 400 birim, bir yumurta 20 birim D vitamini kazandırır.

Balık, balık yağı bu açından çok zengindir.

Keza tereyağı, süt ve süt ürünleri de D vitamini kazanımı açısından önemlidir.

Hap şeklinde D vitamini alınmaz. Zaten hiçbir vitamin ilaç şeklinde alınamaz. İlaç sanayii bu yönden halkı yanıltmaktadır..