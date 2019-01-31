0553 313 94 23

Yurtdışında ikamet ve borçlanma

Murat Özdamar ve Muhammet Resuloğlu, yurtdışında ikamet ve borçlanma konusuna ilişkin gazetemize yöneltilen bir soruyu cevapladı.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:21
Yurtdışında ikamet ve borçlanma

Soru: Ben 1968 doğumluyum. Evlendikten sonra 1988 yılından 1997 yılına kadar 8 sene Almanya’da yaşadım. Eşimle beraber 2000 yılında Türkiye’ye dönüş yaptık ve 26.10.2000 tarihinde sigortalı oldum. Şu ana kadar 3415 gün prim ödemem oldu. Ne zaman emekli olabilirim. Zeynep B.

Cevap: Yurtdışında ikamet etmiş ev kadınları bu durumu belgelemeleri koşuluyla 18 yaşın tamamlandığı tarihten sonraki ikamet sürelerini borçlanabilir. Yurtdışı ikamet süresi Türkiye’deki sigorta başlangıcından önce ise yurtdışı borçlanmasıyla sigorta başlangıcı borçlanılan gün kadar geri çekilir.

Yurtdışı ikamet belgesi alarak bu süreleri borçlanmanız mümkün. Bu sürelerin en az yedi senesini borçlanmanız halinde emekli olmaya hak kazanırsınız. Yedi yıl yurtdışı borçlanması için en az ödeyeceğiniz 68.771 TL olacaktır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:21
  1. sigortalı
  2. prim ödemesi
  3. emekli
  4. Ne zaman emekli olabilirim?
  5. Yurtdışında ikamet
  6. ev kadınları
  7. ikamet süreleri
  8. sigorta başlangıcı
  9. yurtdışı borçlanması
  10. borçlanılan gün
  11. Yurtdışı ikamet belgesi
  12. emekli olma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen genç kadın yakalandı
    1. Kuyumcudan altın çaldığı iddia edilen..
    2. Miha Zajc kimdir nereli ve kaç..
    3. Dışişlerinden Güney Kıbrıs açıklaması!..
    4. Cyber Camp, üçüncü dönem mezunlarını..
    5. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    6. Engelliler daha az primle emekli..
    7. Karaya oturan gemi ihaleyle satıldı
    8. 23. EMITT Fuarı kapılarını açtı
    9. Boyun ve sırt ağrısına ne iyi gelir|..
    10. Mersin'de karaya oturan gemi ihaleyle..
    11. Yedek üyeydi... HDP'li isim tutuklandı!
    12. BM, Güneydoğu'da kadın istihdamına..
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Venezuela'nın muhalif lideri Guaido..
    15. Dış ticarete "altın" destek
    16. ANALİZ - Makedonya'nın FETÖ yaklaşımı..
    17. Filistin Büyükelçisi açıkladı: İsrail,..
    18. Kısmi süreyle çalışan öğrenci sağlık..
    19. ASELSAN üretti! Büyük gemilerde..
    20. Turizmde 2018 ziyaretçi rekoru
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Mustafa Sarıgül'ün karşısına CHP'den beklenmedik rakip
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Abdullah Gül cephesinden suikast açıklaması
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Sinemacılar hayran kaldı! 'Daha önce böylesini görmedik'
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    Milyonları ilgilendiren uyarı! Yarın son gün, ödemeyen yandı
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler
    CHP'li isim Altaylı'ya detaylarıyla anlattı! Meğer neler olmuş neler

    Günün Karikatürü

    31 Ocak 2019
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Rusya ile İran arasında bir çatışma daha!
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek
    Haydut devlet ABD'nin Venezuela'da iç savaş planı! Muhaliflere para verecek