Yurtdışında ikamet ve borçlanma

Soru: Ben 1968 doğumluyum. Evlendikten sonra 1988 yılından 1997 yılına kadar 8 sene Almanya’da yaşadım. Eşimle beraber 2000 yılında Türkiye’ye dönüş yaptık ve 26.10.2000 tarihinde sigortalı oldum. Şu ana kadar 3415 gün prim ödemem oldu. Ne zaman emekli olabilirim. Zeynep B.

Cevap: Yurtdışında ikamet etmiş ev kadınları bu durumu belgelemeleri koşuluyla 18 yaşın tamamlandığı tarihten sonraki ikamet sürelerini borçlanabilir. Yurtdışı ikamet süresi Türkiye’deki sigorta başlangıcından önce ise yurtdışı borçlanmasıyla sigorta başlangıcı borçlanılan gün kadar geri çekilir.

Yurtdışı ikamet belgesi alarak bu süreleri borçlanmanız mümkün. Bu sürelerin en az yedi senesini borçlanmanız halinde emekli olmaya hak kazanırsınız. Yedi yıl yurtdışı borçlanması için en az ödeyeceğiniz 68.771 TL olacaktır.