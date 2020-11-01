  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verilmeye başlandı
Aktüel

Yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verilmeye başlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 04:56:32 -
Yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verilmeye başlandı

MEKKE (AA) - Suudi Arabistan, yurt dışından umreye gelinmesine kısmen izin verildiğini duyurdu.

Alekhbariya televizyon kanalının haberine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle verilen aranın ardından umre ibadeti için yurt içi ve yurt dışından cumartesi gece yarısından itibaren ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin verilecek.

Alınan karar gereği, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirlerin ardından normalleşme adımlarından üçüncüsüne göre, pazar günü yurtdışından ilk umre ziyaretçileri Haremi Şerif'e kabul edilecek.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınması gereken önlemlerin yerine getirilmesi talebi vurgulandı.

İkinci aşaması 18 Ekim'de başlayan umre ve Haremi Şerif'te namazların edasına izin verilmesinin ardından bugünden (1 Kasım) itibaren kısmi olarak günlük 20 bin umre ziyaretçisinin Kabe'ye girişine izin verilecek.

Öte yandan Suudi Arabistan Hac Bakanlığının 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilki 4 Ekim'de olmak üzere, umre ziyaretlerine tedrici olarak 4 aşamada izin verileceği bildirilmişti.

Dördüncü aşama olarak isimlendirilen; salgında tamamen güvende olduğuna dair karar verildiği son aşamada ise 100 bin kişinin ziyaretine izin verilecek.

Suudi Arabistan makamları, mart ayında Kovid-19 nedeniyle umre ziyaretini askıya almış, hac ibadeti için de ülke içinden sınırlı sayıda kişinin katılımına izin vermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”
Gündem

Terörist Karayılan’dan şok itiraf! “Bizi tümden imha edecekler”

Türkiye'nin terörle mücadelede yürüttüğü mücadele tüm hızıyla sürerken Haftanin bölgesindeki yol yapım çalışması terör örgütü PKK'yı panikle..
Öldürülen Ermeni askerlerinin görüntüleri ortaya çıktı!
Dünya

Öldürülen Ermeni askerlerinin görüntüleri ortaya çıktı!

Azerbaycan Ermenistan çatışmaları sırasında birçok Ermeni askeri öldürüldü. Öldürülen Ermeni askerlerinin görüntüleri Azerbaycan askerleri t..
Bakan Soylu'dan kötü haber! Testi açıklandı
Gündem

Bakan Soylu'dan kötü haber! Testi açıklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eşi, kızı ve kendisinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Soylu, “Pazartesi günü kendimizi iyi h..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay