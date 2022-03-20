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Aktüel Yurt dışına kaçacaktı! Enselendi
Aktüel

Yurt dışına kaçacaktı! Enselendi

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 17:29:00 -
Yurt dışına kaçacaktı! Enselendi

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi gözaltına alındı.

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan FETÖ şüphelisi, komiserken meslekten ihraç edilmiş Y.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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