Göz yaşları içinde çocukları yad etti Okul önünde Kur'an-ı Kerim okudu dua etti

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir kadın saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'na gelerek Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nu vatandaşlar ziyaret etmeye devam ediyor. Okula gelen 65 yaşındaki Fatma Kırıcı, tek başına geldiği okul önünde gözyaşları içinde çocukları yad etti. Hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen anısına dua eden yaşlı kadın, Kur'an-ı Kerim okuyup gözyaşı döktü.

Fatma Kırıcı, "Ben çok gelmek istiyordum bu okula çok üzücü bir durum. Çocuklarımız hepimizin evlatları, çok üzgünüm. Burada Yasin-i Şerif'i okudum dualarımı ettim. Bizlerin de torunları var bu yaşlarda zor bir şey ailelere Allah sabır versin. Burada biraz çocuklara katkım olursa diye geldim. Tüm aileler çocuklarına gereken gözlemi yapması lazım. Çocuklar bu halde olmazlar" dedi.