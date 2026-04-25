  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Barış Yarkadaş’ın sözleri doğruysa bu bir ihanettir: Özgür Özel biliyordu ve halkı bile bile sokağa döktü Amerikalı gezgin kendisini HÜDA PAR mitinginde buldu! Muazzam görüntüler 30 bin çadır Sudan’a ulaştı 5 kıtada, 84 ülkede Türkiye’nin eli var Kuryenin ateist müşteriyle imtihanı sosyal medyada gündem oldu 'Top Yuvarlak, Vicdan Düz mü?' Akdeniz'deki deprem zinciri sonrası kritik uyarı: Fay hattındaki gerilim buralara kayabilir Gardaş hayırdır! Kan emici Siyonist’e bu tebrik yakışır mı? Mustafa Ceylan yazdı Trump bunadı! Şu saçma açıklamaya bakın... Hürmüz krizi boykot markalarını batırdı! Bakan Kacır: Türkiye, teknoloji girişimciliğinde küresel merkez olacak Terminal İstanbul
Göz yaşları içinde çocukları yad etti Okul önünde Kur'an-ı Kerim okudu dua etti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nu vatandaşlar ziyaret etmeye devam ediyor. Okula gelen 65 yaşındaki Fatma Kırıcı, tek başına geldiği okul önünde gözyaşları içinde çocukları yad etti.

Kahramanmaraş’ta yaşlı bir kadın saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'na gelerek Kur’an-ı Kerim okuyup dua etti.
Kahramanmaraş'ta saldırının yaşandığı Ayser Çalık Ortaokulu'nu vatandaşlar ziyaret etmeye devam ediyor. Okula gelen 65 yaşındaki Fatma Kırıcı, tek başına geldiği okul önünde gözyaşları içinde çocukları yad etti. Hayatını kaybeden öğrenciler ve öğretmen anısına dua eden yaşlı kadın, Kur'an-ı Kerim okuyup gözyaşı döktü.
Fatma Kırıcı, "Ben çok gelmek istiyordum bu okula çok üzücü bir durum. Çocuklarımız hepimizin evlatları, çok üzgünüm. Burada Yasin-i Şerif'i okudum dualarımı ettim. Bizlerin de torunları var bu yaşlarda zor bir şey ailelere Allah sabır versin. Burada biraz çocuklara katkım olursa diye geldim. Tüm aileler çocuklarına gereken gözlemi yapması lazım. Çocuklar bu halde olmazlar" dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23