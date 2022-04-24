Yürekleri titreten toprak! Çanakkale’yi geçilmez kılan ecdat, minnet ve dualarla anılıyor
Göğüslerini siper edip Çanakkale'yi geçilmez kılan 19. Tümen'e bağlı 57. Alay şehitliğinde ziyaretçiler, her yıl duygu dolu anlar yaşıyor.
Kahramanlıkları aradan geçen 107 yıla rağmen gururla anlatılan 57. Alay'ın Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki şehitliği, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından binlerce kişiyi ağırlıyor. Şehitlikte dua eden, ecdadın savaşlardaki kahramanlıklarını alan kılavuzlarından dinleyen ziyaretçilerin gözleri doluyor. Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanlığı Alan Kılavuzu Ahmet Balcı, insanların milli şuuru hissetmek için buraya geldiklerini belirterek, “Adım attıkları bu toprak onların yüreğini titretiyor” dedi.