Yunusemreli güreşçiler Zonguldak’ta madalyaları topladı

Yunusemre Belediyesi Güreş Takımı sporcuları, Zonguldak’ta düzenlenen Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda madalyaları topladı.

20-22 Ağustos 2019 tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleştirilen Ümitler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonasına Yunusemre Belediyesi Güreş Takımı sporcuları damga vurdu. 33 ilden 380 sporcunun katıldığı şampiyonada 8 madalya ve bir ikincilik kupası elde eden takım başarısıyla takdir topladı. Şampiyonada erkeklerde 46 kg’de Bediray Kablan birinci, 55 kg’de İbrahim Aslan üçüncü, +81 kg’de Halil Öğer ikinci, Mehmet Alp Seçilmiş de üçüncü olurken; kadınlarda ise 44 kg’de Kardelen Öztürk ikinci, 57 kg’de Emine Mihrace Çelen üçüncü, 63 kg’de Sümeyye Kaya üçüncü, +70 kg’de Sabriye Baş üçüncülük elde etti. Kıyasıya geçen mücadelede Yunusemre Belediyespor Kulübü erkeklerde takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Elde edilen başarının kendilerini mutlu ettiğini belirten takım Antrenörü Halil Atmaca, sporculara desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Kulüp Başkanı Arif Alkan’a teşekkür etti.