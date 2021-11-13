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Kültür - Sanat Yunus Emre, vefatının 700. yılında Trablusşam'da konserle anıldı
Kültür - Sanat

Yunus Emre, vefatının 700. yılında Trablusşam'da konserle anıldı

Ünlü mutasavvıf ve halk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam'da konser verildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 08:15:00 -
Yunus Emre, vefatının 700. yılında Trablusşam'da konserle anıldı

Yunus Emre Enstitüsünün katkılarıyla ve "Yunus Emre'nin İzinde" temasıyla düzenlenen konsere, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Beyrut Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Furkan Özdemir, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Beyrut Koordinatörü Orhan Aydın ile Lübnanlı yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Türk ve Lübnan ulusal marşlarının seslendirilmesinin ardından başlayan konserde, ünlü Türk santuri Sedat Anar ve grubu, Yunus Emre'nin şiirlerini tasavvuf müziği eşliğinde seslendirdi.

AA muhabirine konuşan Anar, Lübnan'da olmak ve Yunus Emre'nin ilahilerini çalıp söylemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla pek çok ülkede konser verdiklerini kaydeden Anar, Yunus Emre'nin adını yaşatmak için grubuyla buna devam edeceklerini dile getirdi.

Büyükelçi Ulusoy ise 2021'nin "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla da verilen konserin çok önemli olduğunu ifade etti.

Ulusoy, Kovid-19 salgınının ardından böyle bir konser düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirtti.

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