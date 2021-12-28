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Ekonomi Yünsa, 8.7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü
Ekonomi

Yünsa, 8.7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü

Dünyanın etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi’nin verilerine göre Yünsa, koleksiyonlarında 147 bin kilogramdan fazla geri dönüştürülmüş REPREVE elyaf kullanarak 8 milyon 765 bin 691 adet pet şişeyi kumaşa dönüştürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 21:16:00 -
Yünsa, 8.7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdü

Döngüsel ekonomi modelini uygulayarak atıkları geri dönüştürmeyi ve doğal kaynak kullanımını azaltmayı hedefleyen şirket, bu kapsamda ABD merkezli geri dönüşüm firması Unifi ile iş birliği yaparak atık pet şişelerden kumaş üretimi gerçekleştiriyor. Yünsa Genel Müdürü Mustafa Sürmegöz, üretimlerinin merkezinde çevre dostu uygulamalar, sürdürülebilir çözümler ve inovasyonun yer aldığını belirterek, şunları kaydetti: “Doğayı koruyan üretim anlayışımız doğrultusunda, koleksiyonlarımızda daha az doğal kaynak tüketilerek ve geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılarak üretilen ürünler sunmaya önem veriyoruz. Bu kapsamda dünyanın en etkin geri dönüşüm firmalarından Unifi ile iş birliği yaparak atık pet şişelerin geri dönüştürülmesiyle üretilen özel REPREVE elyaf karışımlı kumaşlar üretiyoruz. Bugüne kadar koleksiyonlarımızda 147 bin kilogramdan fazla REPREVE elyaf kullanarak yaklaşık 8,7 milyon pet şişeyi kumaşa dönüştürdük. Böylece toplamda 2 milyon 283 bin 530 kilovatsaat enerji ve 746 bin 243 litre su tasarrufu sağladık.”

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