Yunanlıları korku sardı! Tatbikata neden Colossus 22 adını taktılar?

Yunanistan’da “Türklerin ‘Adalar Denizi’ndeki adaları kuşatıp ele geçirecekleri korkusu” yüz yıldır devam etmektedir. Türk ordusunun 09 Haziran 2022 de yaptığı Efes-22 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı’nın başarıyla tamamlanması da bu korkuyu yeterince artırmış olmalı ki bugün Efes-22 tatbikatına karşılık Colossus 22 adında bir tatbikata başladılar. Peki kimdir bu Colossus?

Colossus Rodos adasında bulunan Yunan tanrısı! Helios'un heykelinin adıdır. Yani dünyanın yedi harikasından biri olan Rodos Heykelini simgeler.

Anlatılara göre Demetrius, Marmaris’e 1 saat uzaklıkta bulunan Rodos kalesini kuşatmak ister. 1 yıl süren kuşatma boyunca Demetrius’un donanması Rodos Kalesi’ni ve şehri mancınıkların attığı büyük taş toplarla döver. Daha sonra ise Rodos Roma ordusunun desteği ile kuşatmayı yarar ve düşmanlar karşısında başarı sağlar. Rodos Heykeli Colossus da o nedenle inşa edilmiştir. Yunanlıların zaferini simgelemektedir.

Bugün ki Yunanlılar da aynı şekilde Türklerin adayı kuşatacağını ve kendilerinin bu kuşatmadan Colossus gibi kurtulabileceğini düşünerek yaptıkları tatbikata onun adını vermiş.

Yunanlıları bu korkuya iten sebep Türk ordusunun Haziran ayında yaptığı Efes-2022 tatbikatıdır.

Efes- 22 tatbikatında neler oldu?

İşgal edilen adaya sızıldı

Efes-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı; seçkin gözlemci günü faaliyetleriyle devam etti. 9 Mayıs'ta başlayan, 20 Mayıs'ta ise atışlı bölüme geçilen tatbikatın gece safhasında; senaryo canlandırıldı. Özel kuvvet timleri senaryo gereği işgal edilen bir adaya deniz ve havadan sızdı. Tatbikatın gece bölümünü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla birlikte takip etti.

Yerli silahlar ile tam isabet vuruldu

Gece faaliyetleri kapsamında hedefler Cirit, UMTAS, OMTAS uzun ve orta menzilli tanksavar füzeleri, ATAK helikopterleri ve Korkut hava savunma silah sisteminin de bulunduğu yerli ve milli silah sistemleri tarafından tam isabetle vuruldu.

Yerli imkanlarla geliştirilen 8 adet yeni tip tank çıkarma gemisi, tank ve personeli karaya çıkardı.

Atak helikopterleriyle F-16'lar, önceden belirlenen hedefleri ateş altına aldı. F-16 savaş uçağından atılan Pod sistemli füze de hedefini başarıyla imha etti. SAT VE SAS komandoları tarafından çıkarma yapılan bölgede su altı engelleri temizlendi. Tatbikatta topçu atışları, Hedeflerin imhasında yerli ve milli Hava Savunma Sistemi Korkut da kullanıldı.