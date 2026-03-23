Yunanlı Eski Bakan İtiraf Etti: "Türkiye Başarıyor, Biz Uşak Olduk!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Yunanistan’ın eski Maliye Bakanı ve ekonomi profesörü Yanis Varufakis, Atina yönetiminin içine düştüğü zilleti ve Türkiye’nin küresel güç olma yolundaki başarısını çarpıcı sözlerle itiraf etti. Varufakis’in "Türkiye, Yunanistan’ın başaramadığını yapıyor" sözleri komşuda deprem etkisine neden oldu.

Mera25 Partisi Lideri Varufakis, mevcut Atina hükümetini sert bir dille eleştirerek, Yunanistan'ın bağımsızlığını kaybettiğini savundu. Başbakan Miçotakis yönetimini hedef alan Varufakis, "Sadece ABD’nin değil, İsrail’in de pençesindeyiz. Yunanistan artık bir uydu devlet haline geldi" ifadelerini kullandı.

"Yunanistan, ABD ve İsrail’in Uydusu Haline Geldi"

Varufakis, Miçotakis’in İsrail teknolojisiyle kendi bakanlarını ve askerlerini dinletirken suçüstü yakalandığını hatırlatarak, bu kirli ittifakın Yunan halkına sadece zarar verdiğini vurguladı.

"Türkiye İsrail İçin Çok Büyük Balık!"

Siyonist işgal rejiminin bölgedeki saldırgan tutumuna da değinen tecrübeli siyasetçi, Türkiye'nin caydırıcı gücüne dikkat çekti. İsrail’in Filistin’de işlediği soykırımı tamamlamak için sürekli savaş ortamına ihtiyaç duyduğunu belirten Varufakis, şu uyarıda bulundu:

"İsrail hem suçlu hem de korkaktır. Kaybetme ihtimali olan bir savaşa girmez. Türkiye ise İsrail için çok 'büyük bir balık'. Netenyahu için Türkiye’ye saldırmak çok yanlış bir hesap olur."

Ankara’nın Arabulucu Rolüne Övgü

Türkiye’nin bölgesel krizlerdeki dengeleyici ve arabulucu rolünü takdirle karşılayan Varufakis, Yunanistan'ın bu konuda Türkiye'nin gerisinde kaldığını itiraf etti. Ankara’nın mevcut savaşta da arabulucu olması temennisinde bulunan eski bakanın bu sözleri, Yunan medyasında ve siyasetinde taşları yerinden oynattı.

