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Aktüel Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye el uzattı!
Aktüel

Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye el uzattı!

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki üç farklı olayda Yunanistan tarafından Türk karasularına geri itilen toplam 82 göçmen kurtarılırken, 24 düzensiz göçmen de yakalandı. Göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-28 23:45:00 -
Yunanistan'ın ölüme ittiği göçmenlere Türkiye el uzattı!

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki üç farklı olayda Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplam 82 göçmen kurtarılırken, 24 düzensiz göçmen de yakalandı.

Bodrum açıklarında farklı zamanlarda yaşanan üç olayda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri görevlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplam 82 göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi

Bodrum açıklarındaki bir başka göçmen olayında ise lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

 

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Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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