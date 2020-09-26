  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yunanistan'ın İmathia ilindeki Müslümanlar Derneğine saldırı
Aktüel

Yunanistan'ın İmathia ilindeki Müslümanlar Derneğine saldırı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 13:04:47 -
Yunanistan'ın İmathia ilindeki Müslümanlar Derneğine saldırı

GÜMÜLCİNE (AA) - Yunanistan’ın İmathia iline bağlı Aleksandria kasabasındaki Müslümanlar Derneğine kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği bildirildi.

Batı Trakya’dan göç eden Müslümanlar tarafından kurulan İmathia Müslümanlar Derneği din görevlisi Musa Çolak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının cuma sabahı düzenlendiğini söyledi.

Dernekte kimsenin bulunmadığı erken saatlerde gerçekleştirilen saldırıda, giriş kısmındaki camların kırıldığını anlatan Çolak, olayın polise intikal ettirildiğini aktardı.

İmathia Müslümanlar Derneği Başkanı Hüseyin Hüseyinoğlu da sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda saldırıyı kınadığını belirtti.

Hüseyinoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Üzülerek ifade etmek isterim ki derneğimize meçhul bir saldırı yapılmıştır. Saldırının ardından asayişin sağlanması için karakola faillerin tespit edilmesi gerekçesiyle dernek başkanı olarak girişimlerde bulunup ifademi vermiş bulunmaktayım. Birlik, beraberlik ve kardeşlikten yana olduğumuzu beyan ederken yetkililerin saldırıyı bir an önce açıklığa kavuşturup aydınlatmalarını temenni ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var

Samsun'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Karşımızda artık iki virüs var: Biri grip, di..
‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı…
Gündem

‘Mustafa Kemal’ kitabını 2 bin 500 TL’ye satmıştı… "Tokatçı Özdil" yine Kemalistlerin parasına göz dikti

Kemalistler üzerinden para kazanmanın “kitabını yazan” Yılmaz Özdil, Mustafa Kemal isimli kitabını duygu sömürüsü yaparak fahiş fiyata satmı..
Yunanistan ile kıyaslayıp Türkiye'yi tercih ettiler
Ekonomi

Yunanistan ile kıyaslayıp Türkiye'yi tercih ettiler

Avrupa'da koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle İngiliz turistler sonbahar tatil tercihlerini Türkiye'den yana kullandı. Turistler..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı