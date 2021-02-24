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Gündem Yunanistan'dan vicdansızlık! Yardıma Mehmetçik koştu
Gündem

Yunanistan'dan vicdansızlık! Yardıma Mehmetçik koştu

Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan düzensiz göçmenler hudut birliklerinin AFAD ile koordineli çalışması sonucu kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi

Yeniakit Publisher
2021-02-24 16:40:00 -
Yunanistan'dan vicdansızlık! Yardıma Mehmetçik koştu

Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından sınır hattından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 26 düzensiz göçmene yardım eli uzattı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Meriç Nehri'nin Rahmanca Hudut Karakolunun sorumluluk sahasındaki bölümünde 26 düzensiz göçmen tespit edildi.

Hudut birlikleri, Yunanistan tarafından geri itilen ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan düzensiz göçmenlere yardım eli uzattı. Düzensiz göçmenler, AFAD ile koordineli şekilde kurtarılarak Meriç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

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