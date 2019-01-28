0553 313 94 23

Yunanistan'da hükümetten asgari ücrette artış kararı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras:- "10 yıl süren maaş kesintilerinden sonra başka bir tarihi adımı atmak için sizlere çağrıda bulunuyorum. Asgari ücretin 650 avro olarak belirlenmesi teklifimi onaylamanızı istiyorum"

28 Ocak 2019 Pazartesi 19:20
Yunanistan'da hükümetten asgari ücrette artış kararı

ATİNA (AA) - Yunanistan'da hükümet, ekonomik krizden çıkmaya çalışan ülkede yaklaşık 10 yılın ardından asgari ücreti artırma kararı aldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "10 yıl süren maaş kesintilerinden sonra, bir başka tarihi adım atmak için sizlere çağrıda bulunuyorum. Asgari ücretin 650 avro olarak belirlenmesi teklifimi onaylamanızı istiyorum." dedi.

Önerisine bakanların alkışla karşılık verdiği Çipras, "Tepkinizden teklifimin kabul edildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çipras ayrıca, 25 yaş altı gençlere uygulanan daha düşük asgari ücret yerine her yaş grubuna aynı asgari ücretin verileceğini kaydetti.

- Yüzde 11 artış

Ağustos 2018'de yaklaşık 8 yılın ardından kurtarma paketi programından çıkan ülkede, asgari ücret 586 avro, gençler için asgari ücret ise 510 avro düzeyinde bulunuyor. Kemer sıkma önlemleri kapsamında asgari ücret 2012 yılında yüzde 22 oranında kesintiye uğramıştı.

Çalışma Bakanı Efi Ahçioglu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, normal asgari ücrette artışın yaklaşık yüzde 11, gençlerde ise yüzde 27 olacağını belirtti.

Ahçioglu, "Artış, yaş farkı olmaksızın herkese 1 Şubat'tan itibaren uygulanacak." ifadelerini kullandı.

Yunan hükümeti 2018'de yüzde 2,1, bu yıl ise yüzde 2,5 büyüme oranı öngörüyor. Ülkede işsizlik oranı son yıllarda gerileyerek yüzde 18,6'ya düştü.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 19:20
  1. asgari ücret
  2. ekonomik kriz
  3. YUNANİSTAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da 10 yılın ardından asgari ücret artışı
    1. Yunanistan'da 10 yılın ardından asgari..
    2. Ocak ayının MVP'si Tyus
    3. Ülkede flaş gelişme! 88 doktor istifa..
    4. Tuz koktu beyler! CHP-İYİ Parti-HDP..
    5. Asya Kupası'nda ilk finalist Japonya
    6. Fenerbahçe'nin Malatya 11'i belli oldu
    7. Yunanistan'da hükümetten asgari..
    8. İngiliz perakendecilerden Brexit..
    9. Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı..
    10. Kayseri'de FETÖ operasyonu! Polisler..
    11. Hortum'da kaybolan Buse Acar'ı arama..
    12. Atletico Madrid, Morata'yı kiraladı
    13. CHP'den Kadıköy için son karar!
    14. Marmara'da hava sıcaklığı artıyor
    15. Kardak'ta hareketli anlar! Türk Ordusu..
    16. Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin..
    17. Sobadan zehirlenen yaşlı adam hayatını..
    18. Ahmet Can'ın ‘İpini Koparan'ı..
    19. Binlerce öğretmenin beklediği haber!..
    20. Tezgah aynı, ülke farklı: Gezi..
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    Başkan Erdoğan'a alçak sözler! Türkiye için darbe çağrısı yaptı
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?