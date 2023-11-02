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Gündem Yunanistan'a kaçamadan yakalandılar
Gündem

Yunanistan'a kaçamadan yakalandılar

Yeniakit Publisher
2023-11-02 16:07:00 -
Yunanistan'a kaçamadan yakalandılar

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçamadan yakayı ele verdi.

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Yakınlarında , Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Hudut Askerleri Yaptıkları Devriye faliyeti esnasında, durumundan şüphelenen 3 kişiyi yakaladı.

Uzunköprü ilçesi 1'inci derece askeri yasak bölgede, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen F.F G.K ve E.Y'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler kimlik tespiti yapılmak üzere Jandarma karakoluna götürdü yapılan kimlik kontrolünde Şüphelilerin FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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