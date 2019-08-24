Yunanistan yardım etmeyeceğini açıkladı! Krize neden olan İran tankeri yönünü Türkiye'ye çevirdi ABD ile İran arasında krize neden olan ve Cebelitarık tarafından el konulan Adrian Darya isimli gemi, Yunanistan'ın yardım etmemesi üzerine rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Cebelitarık tarafından el konulduktan sonra serbest bırakılan İran tankeri yönünü Türkiye’ye çevirdi. MarineTraffic isimli gemi takip sistemi, geminin 31 Ağustos’ta Mersin limanına demirlemeyi planladığı bilgisini paylaştı. Krize neden olmuştu Cebelitarık yönetimi, eskiden Grace 1 olarak adlandırılan Adrian Darya gemisine, Avrupa Birliği yaptırımlarına aykırı olarak İran petrolünü Suriye’ye taşıdığı şüphesiyle Ağustos ayının ortalarında el koymuştu. Gemi, beş hafta süren bir duruşma sonrasında serbest bırakıldı. ABD yardım etmeyin çağrısında bulunmuştu ABD yönetimi, tankerin terörist bir grup olarak kabul ettikleri İran Devrim Muhafızları tarafından kontrol edildiğini söyleyerek, bölgedeki ülkelere yardım etmemeleri çağrısında bulunmuştu.

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