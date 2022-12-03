Yunanistan, Türkiye’yi BM’ye şikayet etti

Atina yönetiminin “Türkiye ile Libya arasında 3 Ekim’de imzalanan hidrokarbon alanındaki mutabakat muhtırası”nı BM’ye şikayet ettiği ortaya çıktı. Yunanistan’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Maria Theofili’nin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e bizzat bir mektup teslim ettiği açıklandı. 17 Kasım’da teslim edilen mektupta, Yunanistan’ın Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmadan rahatsızlık duyduğu ve bu hamlenin bölgedeki güvenlik ve barışı tehdit ettiği belirtildi. Mektupta, Yunanistan’ın bu anlaşmaya itiraz etmesinin yanı sıra Libya’daki yönetimin de bu tür bir anlaşma yapmaya hakkı olmadığı öne sürüldü. Theofili ayrıca bu anlaşmaya diğer ülkelerin de tepki gösterdiğini ve Libya’daki bazı kurum yetkililerinin de karşı olduğunu iddia edip bu anlaşmanın geçersiz sayılmasını istedi.