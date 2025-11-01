Yunan savunma bakanı panikledi! Türkiye cephaneliğinde 1 milyondan fazla var

Yunan Savunma Bakanı Dendias, 4. Naftemporiki Ekonomi Konferansı'nda Michalis Psilos'a röportaj verdi. Türkiye'nin insansız hava araçları sektöründe 'muazzam büyümesine' dikkati çeken Psilos, "Türkiye şu anda bir drone üretim fabrikası haline geldi ve yanılmıyorsam dünyadaki drone ihracatının yüzde 60'ı Türkiye'den geliyor" dedi. Psilos'ın açıklamalarına cevap veren Bakan Dendias, "Elimizdeki bilgilere göre Türkiye şu an

da 1 milyonun üzerinde insansız hava aracına sahip" diye konuştu.

ACI İTİRAF: SAYI ETKİLEYİCİ

Dendias ayrıca, "Sayı etkileyici. Ve eğer birileri neler olabileceğini anlamak istiyorsa, Ermenistan'da, Dağlık Karabağ'da neler yaşandığını görmesi yeterli; bir savaşın nasıl kaybedilebileceğini, hatta ateş bile edemeden anlayabilir" uyarısında bulundu.

Türkiye'nin sahip olduğu gelişmiş sistemlerle başa çıkmaya çalıştıklarını itiraf eden Dendias, "Türkiye, çeşitli ülkelere çok sayıda Bayraktar İHA satmayı başardı" diye konuştu.

BAYRAKTAR'A KARŞI KOYMAYA ÇALIŞIYORLAR

Dendias, Türkiye'nin gelişmiş sistemleri karşısında Yunanistan'ın bir cevabı olduğunu belirtti.

"Bizde, Yunanistan'da Kentavros var," diyen Dendias, sistemin kabiliyetleri konusunda, 'Kentavros', özellikle 'Bayraktar' için geliştirilmiş en gelişmiş anti-drone sistemidir" ifadelerini kullandı.