Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki tarihi NATO Zirvesi geride kalırken, İsveç'e yeşil ışık yakan Türkiye ve üyelik tarihi bekleyen Ukrayna zirveye damgasını vurdu. Uluslararası medya Türkiye'nin İsveç kararına odaklanırken, Yunan medyası ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Kiryakos Miçotakis arasındaki görüşmenin detaylarını mercek altına aldı.

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, 'Erdoğan: Türkiye İsveç'in NATO üyeliğini Ekim'den önce onaylamayacak' diyor. Erdoğan'ın basın toplantısında söylediklerini abonelerine geçen AFP, Türkiye'deki meclisin iki aylık tatilde olmasını öne çıkardı.

AFP'ye göre, Erdoğan'ın Ekim ayını işaret ettiği yorumlar NATO ve İsveçli yetkililerin gözünü korkuttu. Yetkililerde endişe ve hayal kırıklığı var. AFP, "Bazı Batılı liderler Türkiye'nin birkaç hafta içinde İsveç'in üyeliğine dair onay sürecini tamamlayabileceğini ummuştu" diyor.

Yunan basını yazdı: Ankara ve Atina anlaşmaya vardı

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Associated Press (AP) haber ajansı, 'Erdoğan, Türk milletvekillerinin İsveç'in NATO üyeliğini Ekim ayında onaylayacağını söylüyor' başlıklı haberinde Cumhurbaşkanı'nın Çarşamba günü gerçekleşen basın toplantısında yaptığı açıklamalarla Stockholm'ün NATO'ya katılımını parlamentoya havale edeceğini ilk kez kamuoyu önünde doğruladığını aktardı.

CNN International'daki haberin başlığı, 'Türkiye, Rusya'nın tecriti arttıkça Batı ile yeniden denge sağlamayı gözlüyor' oldu.

Amerikan New York Times gazetesi, 'Erdoğan İsveç'in NATO girişimine evet diyor ama o kadar hızlı değil' başlığıyla sunduğu haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın İsveç'e destek sunmasının ardından Ekim ayına kadar konuyu ele almayacağını söylediği aktarıldı. Erdoğan'ın İsveç'in Türk parlamentosunun desteğini elde etmek için daha fazla adım atması gerektiği yönündeki sözleri de haberde yer buldu.

İngiliz Independent gazetesi, 'Erdoğan Türkiye parlamentosunun İsveç'in NATO teşebbüsünü Ekim ayından önce onaylamayacağını söylüyor' başlığını attı.

Yunan basını yazdı: Ankara ve Atina anlaşmaya vardı

KATHIMERINI: ÜÇ AŞAMASI VAR

Yunan medyasından Kathimerini Türkiye'ye dair birden çok haberi sayfasına taşıdı, 'Erdoğan: F-16'ları asla Yunanistan'a karşı kullanmadık, kullanmayacağız da', 'Erdoğan, F-16'lar için her zamankinden daha iyimser olduğunu söylüyor' gibi başlıklar tercih edildi.

Gazete ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesinin perde arkasını aralayan bir haber yayımladı. Habere göre, Türk ve Yunan liderler Çarşamba günü gerçekleşen buluşmada siyasi bir anlaşmaya vardı.

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de uzun bir sükuneti beraberinde getiren anlaşmanın üç aşaması olduğunu kaydeden Kathimerini, Türk ve Yunan dışişleri bakanlarının doğrudan iletişim kuracağını, yetki alanlarına giren konuları ise teftiş edeceğini kaydetti.

Haberde ayrıca, askeri güven artırıcı önlemlerin artırılması ve pozitif gündemin devam etmesi de diğer aşamalar olarak sunuldu.

AYNI RESMİ AÇIKLAMA

Erdoğan ve Miçotakis'in dört yıldan kısa bir sürede beşinci kez buluştuğunu hatırlatan gazete, liderlerin Ankara-Atina hattındaki iletişim çerçevesini değiştirme konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi.

Kathimerini, CNN International tarafından NATO Zirvesi'nin ikinci gününde tüm gözlerin çevrildiği randevu olarak tanımlanan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin yarım saat olarak planlandığını ancak 1 saat 5 dakika sürdüğünü yazdı.

Gazete ayrıca, görüşmenin ardından hem Ankara hem de Atina'dan aynı cümlelerle resmi açıklama yapıldığına dikkat çekti, söz konusu metnin Türk ve Yunan heyetler tarafından özenle formüle edildiğini belirtti.

Önümüzdeki dönemde Ege Denizi'ndeki durgun sular korunurken liderlerin başkanlığındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı bu yıl içerisinde Selanik’te yapılacak.

Kathimerini'ye göre, önümüzdeki aylarda Türk ve Yunan dışişleri bakanı sürecin yürütülmesinde kilit bir rol oynayacak.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis zirve sonrasında kameraların karşısına çıktı ve "Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığına inanıyorum" dedi.

Basın toplantısında "Aramızda ciddi görüş ayrılıkları olabilir, önemli olan krize gebe olan olayları anında tespit etmek ve başlangıç noktasında müdahale edebilmektir. Bu bağlamda bardağı yarı boş değil; yarı dolu görmeyi tercih ediyorum" ifadesini de kullanan Miçotakis'e Türkiye'nin ABD'den satın almak istediği F-16'lar da soruldu.

Miçotakis, ABD’nin Türkiye'ye F-16 savaş uçakları satıp satmayacağı yolundaki bir soruyu da, "Bu bizim işimiz değil; ABD Kongresi ve ABD yönetiminin işidir" yanıtını verdi.