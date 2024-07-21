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Gündem Yunan adası elitlerine golleri attı! Ersan Şen'den beklenmeyen hareketler
Gündem

Yunan adası elitlerine golleri attı! Ersan Şen'den beklenmeyen hareketler

Yeniakit Publisher
2024-07-21 12:10:00 -
Yunan adası elitlerine golleri attı! Ersan Şen'den beklenmeyen hareketler

Prof. Dr. Ersan Şen, Yunan adalarına tatile gidenleri eleştirerek şaşırtan ifadeler kullandı.

Türkiye'de emekli maaşı ve asgari ücretlilerin ekonomik zorlukları için mücadele edilirken; toplumun bir kesimi ise tatil için koşa koşa gittikleri Yunanistan'daki ultra lüx harcamalarıyla gündeme geliyor.

Bodrum, Alaçatı, Çeşme gibi gözde tatil beldelerindeki fiyatlardan şikayetçi olan Türk tatilciler, Yunan adalarına akın etti. Yunan adalarındaki ultra lüx harcamaların, Türkiye'deki tatil beldelerindeki fiyatlarla kıyaslanması sosyal medyada gündem oldu.

Ersan Şen'den şaşırtan çıkış!

Ersan Şen tartışmalara ilişkin mesajında Yunan adalarını güzelleyen ve sözde uygun fiyatları Türkiye ile kıyaslayıp "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yapanları eleştirdi.

Şen mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yorgo'da Adisyon: Cacık+Ahtapot+Greek Salad+Tarama+Kadayıf=Sana CARİ AÇIK olarak dönecek!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hasan Ustada Hesap: Kuru fasulye+Pilav+Turşu+Kemalpaşa=İSTİHDAM+BÜYÜME+DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE

Bırak, bilmeden reklam yapıp ödediğin adisyonlar sayesinde Yunan'ın adaları silahlandırmasına katkı yapma! Hasan Ustam kolları sıva, nasipse yarın sendeyiz!"

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