Yumuşacık ve kabaran kek yapmak için nelere dikkat etmek gerekir?

1. Kek için kullanacağınız malzemelerin hepsinin oda ısısında olması gerekir. Özellikle yumurta, süt, yoğurt, kabartma tozu soğuk olmamalı.

2. Hamuru hazırlamadan önce kek kalıbını hazırlamalısınız. Hamuru bekletmemek gerekiyor. Kalıbımızı hamuru çırpmadan önce hazırlamalı ve hazır bulundurmalıyız. Önce kalıbı margarinle yağlayın. Margarin; kek kabarırken kenarlara tutunabilmesi içindir. Sonra 1 yemek kaşığı un serpin. Kalıbı sallayıp unun her yere yapışmasını sağlayın. Unun fazlasını dökün. Bu şekilde kek pişince hiç yapışmayacak.​

3. Kek yaparken önce yumurta ve şekerin beyaz bir köpük gibi görünene kadar iyice çırpılması gerek. Çünkü kekin kabarması için şekerin tamamen erimiş olması gerekir.

4. Yumurta ve şeker iyice çırpıldıktan sonra sıvı olan malzemeler konur ve çırpılır. Sünger gibi bir kek yapmak için yoğurt koymalısınız. Yumuşak ve ıslak gibi bir kek yapmak için süt koymalısınız. Kakao konulan keklerde mutlaka süt kullanmalısınız. Kakao ve süt bir araya geldiğinde çikolata tadı alırsınız.​

5. Katı veya toz malzemeler varsa mutlaka un kullanmadan önce kullanmalısınız. Katı malzemelere örnek olarak kakao, kahve, elma, limon rendesi gibi her türlü meyve rendesi undan önce kullanılmalı ve karıştırılmalıdır.​

6. Un, kabartma tozu ve şekerli vanilini mutlaka elekten eleyerek ekleyin. Daha önce elenmiş bile olsa eleyin. Çünkü un elenirken havalanır ve eleyerek koymak kekin kabarmasını sağlar.

7. Unu mutlaka azar azar koyup hamura karıştırarak koymak gerekli. Hepsini bir seferde koyduğunuzda unu kek karışımına yedirmek ve topaklanmayı azaltmak daha zor olur.​

8. Kabartma tozu konduktan sonra keki, mikserle karıştırmayın. Tahta kaşıkla karıştırın. Mikserin uçları madeni olduğu için kabartma tozunun etkinliğini azaltıyor.

9. Dövülmüş ceviz, fındık, kuru üzüm gibi yemişleri en son koymalısınız. Çünkü bu yemişleri önce koyarsanız, hamurun karıştırılıp kıvama getirilmesini engeller, topaklanmayı arttırır. Kuru üzümü yıkayıp unlayıp koyarsanız, dibe çökmez.

10. Kekte damla çikolata kullanacaksanız yine en son koymalısınız.

11. Kek hamuru hazır olduğunda hiç bekletmemek gerekir. Kabartma tozunu koyana kadar istediğiniz yavaşlıkta yapabilirsiniz ama kabartma tozu konduktan sonra bekletmemelisiniz.

12. Hazırlanan kek hamurunu önceden yağlanmış, unlanmış kalıba yavaşça dökmelisiniz. Hızlı dökerseniz içinde hava kabarcıkları olur. Hamur tamamen döküldükten sonra kalıbı mutlaka 3 kere tezgâha vurmalısınız. Bu kabarcıkları azaltmak içindir.​

13. Fırını daha önceden ısıtmamalı ve keki fırına koyduktan sonra 180 dereceye ayarlamalısınız.​

14. Pişen keki fırından hemen çıkarmayın. Fırın kapağını hafif açık bırakın.10-15 dk. İçinde kalsın. Sonra fırından çıkarın ama kalıpta kalsın. Mutlaka kekin ılıması gerekiyor. Soğumaya yakın kalıbı ters çevirdiğinizde çok rahat çıkacaktır. Ilımadan çıkarmaya kalkışırsanız kek parçalanacaktır.​

15. Ayrıca ılıyana kadar kesinlikle keki kesmeyin. Mutlaka ılık olsun. Hem rahat dilimlenecek hem de hazır kek gibi pürüzsüz olacak. Sıcakken keserseniz hem parçalanır hem ufalanır.