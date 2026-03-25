Sevdiği kıza büyü yaptırdı, 500 bin lira çarpıldı!
Trabzon’da sevdiği kız arkadaşına büyü yaptırmak isteyen bir kişi dolandırıcıya 500 bin lirasını kaptırdı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Trabzon Ortahisar’da yaşayan 21 yaşındaki B.T., sevdiği bir kız arkadaşına kendisini sevmesi için büyü yaptırmak amacıyla sosyal medya üzerinden tanıştığı kişiyle anlaşma yaptı. Ancak genç adam, tanıştığı kişiye büyü vaadiyle 495 bin 600 lirasını kaptırdı. Dolandırıldığını anlayınca da durumu polise bildirdi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken yetkililer, vatandaşları sosyal medyada tanıştıkları kişilere para gönderirken dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Bakan Çiftçi'den Nevruz'da terör propagandası açıklaması: 209 kişi gözaltına alındı! Asla müsaade etmeyiz
Özgür Özel duyuyor musun? Ayyaşların 'yan baktın' kavgası kanlı bitti: Kırık şişeyle katletti