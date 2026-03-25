  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Savaşın gerçek kazananı belli oldu: Kömür şahlandı, petrol çöktü! “Millet aç aç” diyorlardı! Yılmaz Özdil'den ezber bozan iddia: Türkiye'de 40 milyon zengin var! Bakan Işıkhan’dan kriz tellallarına tokat gibi cevap: Türkiye Yüzyılı şahlanıyor BM’de atık günü etkinliklerinin ana başlığı Türkiye’nin COP31 Başkanlığı: Kurum, BM’de daimi temsilcilere COP31’i anlatacak 'Müslümanlara yönelik üç tehlike!' Merkez Bankası raporu yayımladı: Enflasyon beklenti rakamları açıklandı! İran’ın savunma sanayisine sinsi saldırı: İşgalci ordudan küstah açıklama! Enerji ticaretindeki daralma altını aşağı çekti! Kuyumcular doldu taştı tezgâhlar boşaldı Türkiye Maarif Yüzyılı ve Ramazan etkinlikleri kimyalarını bozdu! Okullarımızı azgın azınlıktan kurtarın Saldırılara katılmayan ve desteklemeyen ülkeler geçebilir İran'dan Hürmüz Boğazı kararı
Gündem

Yeniakit Publisher
Cem Kaya
Kim Jong Un'dan ABD'ye sert cevap! "Nükleer kararımız İran saldırısıyla tescillendi!"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği kanlı saldırıların, nükleer silahlardan vazgeçmeme kararlarının ne kadar isabetli olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini savundu. Washington'un "yumuşak söylemlerle" kendilerini silahsızlandırmaya çalıştığını belirten Kim, nükleer programlarının artık "geri döndürülemez" bir safhada olduğunu ilan etti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik savaşının, ülkelerinin nükleer silahlarını elinde tutma kararının doğru olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kim, Yüksek Halk Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Washington’un devlet destekli terör ve saldırganlık eylemleri gerçekleştirdiğini vurguladı.

Mevcut durumun, ABD’nin baskılarına ve Kuzey Kore’yi nükleer cephaneliğinden vazgeçmeye çağıran “yumuşak söylemlerine” karşı durmakta haklı olduklarını açıkça gösterdiğini belirten Kim, ülkesinin nükleer programının artık “nihai ve geri döndürülemez” olduğunu ifade etti.

 

Kim’in bu açıklamaları, ABD ve “israil”in yaklaşık bir aydır İran’a yönelik saldırılar düzenlediği ve bu saldırılarda yüzlerce kişinin şehit olduğu ya da yaralandığı bir dönemde geldi.

Öte yandan, İran ile Kuzey Kore’nin çeşitli alanlarda yakın ve stratejik ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

Güney Kore'deki Kore Savunma Analizleri Enstitüsü (KIDA) tarafından yayınlanan çarpıcı rapora göre, Kuzey Kore'nin mevcut nükleer silah envanteri yaklaşık 150 adet seviyesinde. Bu, önceki uluslararası tahminlerin üç katından fazla bir rakam. Enstitü, mevcut uranyum zenginleştirme kapasitesiyle bu sayının 2030'a kadar 243'e, 2040'a kadar ise 429'a ulaşabileceği uyarısında bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ben Murat

Aslan parçası, darısı bizim başımıza inşallah.

Vahap

Adam yerden göğe haklı sıkıysa abd tehdit etsin bakalım.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23