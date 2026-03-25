Kim Jong Un'dan ABD'ye sert cevap! "Nükleer kararımız İran saldırısıyla tescillendi!"

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD’nin İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik savaşının, ülkelerinin nükleer silahlarını elinde tutma kararının doğru olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Kim, Yüksek Halk Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Washington’un devlet destekli terör ve saldırganlık eylemleri gerçekleştirdiğini vurguladı.

Mevcut durumun, ABD’nin baskılarına ve Kuzey Kore’yi nükleer cephaneliğinden vazgeçmeye çağıran “yumuşak söylemlerine” karşı durmakta haklı olduklarını açıkça gösterdiğini belirten Kim, ülkesinin nükleer programının artık “nihai ve geri döndürülemez” olduğunu ifade etti.

Kim’in bu açıklamaları, ABD ve “israil”in yaklaşık bir aydır İran’a yönelik saldırılar düzenlediği ve bu saldırılarda yüzlerce kişinin şehit olduğu ya da yaralandığı bir dönemde geldi.

Öte yandan, İran ile Kuzey Kore’nin çeşitli alanlarda yakın ve stratejik ilişkilere sahip olduğu biliniyor.

Güney Kore'deki Kore Savunma Analizleri Enstitüsü (KIDA) tarafından yayınlanan çarpıcı rapora göre, Kuzey Kore'nin mevcut nükleer silah envanteri yaklaşık 150 adet seviyesinde. Bu, önceki uluslararası tahminlerin üç katından fazla bir rakam. Enstitü, mevcut uranyum zenginleştirme kapasitesiyle bu sayının 2030'a kadar 243'e, 2040'a kadar ise 429'a ulaşabileceği uyarısında bulundu.