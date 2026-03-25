Dünya Rusya'dan Körfez ülkelerine çok kötü haber! Türkiye için büyük fırsat doğdu
Dünya

Rusya'dan Körfez ülkelerine çok kötü haber! Türkiye için büyük fırsat doğdu

Rusya'dan Körfez ülkelerine çok kötü haber! Türkiye için büyük fırsat doğdu

Rus turistler, ABD, İsrail ve İran savaşından en çok etkilenen Körfez ülkelerindeki tatillerini toplu şekilde iptal etti.Türkiye’nin alternatif rota olarak ön plana çıktığını bildirdi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rus turistlerin Körfez ülkelerine yönelik mart ve nisan tatil turlarını toplu şekilde iptal ettiğini ve Türkiye’nin alternatif rota olarak ön plana çıktığını bildirdi.

ATOR’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Rus turistlerin tur rezervasyonlarında yaşanan değişime ilişkin bilgiler aktarıldı.

Rus turistlerin bölgedeki tur rezervasyonlarına ilgisinin hızla gerilediğine işaret edilen açıklamada, "İptaller artık yaygın bir hal aldı ve sadece mart ayını değil, nisanı da etkiliyor. Tur operatörlerine göre, bu ayki neredeyse tüm turlar iptal edildi." ifadelerine yer verildi.

 

Açıklamada, Körfez ülkelerine yönelik toplu iptallerin ardından operatörlerin para iadesi yerine yeniden rezervasyon teklif ettiği kaydedildi.

Türkiye, Mısır ve Tayland’ın bölgeye en önemli alternatif rotalar olduğu vurgulanan açıklamada, Körfez’deki tur iptallerinin otellerin yanı sıra hava yolu şirketlerini de olumsuz etkilediği belirtildi.

Türkiye’nin geleneksel olarak lider konumda bulunduğu Rusya’daki tur satışlarında, Körfez ülkeleri de talep gören bölgeler arasında yer alıyordu.

Rusya'nın 'ihanet' teklifi deşifre oldu: İran'ı masada bıraktılar!
Rusya'nın 'ihanet' teklifi deşifre oldu: İran'ı masada bıraktılar!

Dünya

Rusya'nın 'ihanet' teklifi deşifre oldu: İran'ı masada bıraktılar!

Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’
Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’

Gündem

Rusya’dan İsrail’e nükleer muhtıra: ‘Cüret ederseniz sonunuz olur!’

Azerbaycan'dan Rusya'ya jet hızında tepki
Azerbaycan'dan Rusya'ya jet hızında tepki

Dünya

Azerbaycan'dan Rusya'ya jet hızında tepki

Ufukta barış gözükmüyor! Ukrayna'dan Rusya'ya tepki
Ufukta barış gözükmüyor! Ukrayna'dan Rusya'ya tepki

Dünya

Ufukta barış gözükmüyor! Ukrayna'dan Rusya'ya tepki

