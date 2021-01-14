Yumurta kapama nasıl yapılır?
Yumurta kapama tarifi | Yumurtayla pek çok tarif hazırlayabilirsiniz. Söz konusu tariflerden biri de 'yumurta kapama.' Peki, yumurta kapama nasıl yapılır? | Yumurta kapama tarifi
Yumurta kapama yapılışı | Yumurta ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Yumurta ile pek çok tarif hazırlayabilirsiniz. Peki, yumurta kapama nasıl yapılır?
Yumurta kapama tarifi
Malzemeler:
- 3 adet yumurta
- 3 su bardağı soğuk su
- 1 çay kaşığı tuz
Sos için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Toz biber
- Pul biber
- Karabiber
- Nane
Yumurta kapama nasıl yapılır?
Öncelikle yumurta ve suyu bir tencereye alın.
Tuzu ekleyin ve ocağın altını açın.
Su kaynayınca ocağın altını kısın ve 2 dakika daha yumurtayı pişirin.
Yumurtanın suyunu süzüp soğumaya bırakın.
Bir tavaya tereyağı alın.
Nane hariç tüm baharatları tavaya ekleyip kızdırın.
Yumurtaları soyup ortadan ikiye kesin.
Yumurtaların iç kısımları sosa gelecek gibi tavaya dizin.
Tavanın kapağını kapatın ve bir kaç dakika daha pişirin.
Yumurtanın üzerine nane serptikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.