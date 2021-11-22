Yükselen fiyatlara rağmen gayrimenkul satışlarındaki artış durmuyor

Yeni Akit/Ankara

Emlak danışmanlığı sektörüne yeni bir soluk getiren Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı Ekim 2021 emlak verilerini yayınladı. Emlakjet’in ekim ayında gerçekleştirdiği özel Konut Satın Alımlarında Enstrüman Tercihi araştırma dosyası ise geçtiğimiz ay uygulamaya konan konut kredi faizi teşvikinin araştırmaya katılanların yüzde 49’unda olumlu etki oluşturduğunu ortaya koydu.

Konut fiyatları yıllık yüzde 44 artış gösterdi

Ayda 60 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 15 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün öncü platformu Emlakjet, 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanında gerçekleşen hareketler doğrultusunda hazırladığı Ekim 2021 emlak verilerini yayınladı. Emlakjet ekim ayı raporunda ayrıca, geçtiğimiz ay uygulamaya konan konut kredi faizi teşvikinin ev satın almayı planlayan kişiler üzerindeki etkisini ortaya koyan özel bir araştırma gerçekleştirdi.TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7 azalırken, satışlar geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14,9 artış gösterdi. Emlakjet verilerine göre ayrıca Türkiye genelinde kiralık konutların ortalama fiyatında bir değişiklik meydana gelmezken, yıllık artış yüzde 67 oldu. Satılık konutların fiyatı ise aylık yüzde 7, yıllık yüzde 44 artış gösterdi.

Fiyatlarda yükseliş trendi sürüyor

İstanbul’da kiralar aydan aya artmaya devam ederek ekim ayında yüzde 4 arttı. Yıllık kiralık fiyat artış seviyesi ise yüzde 150 olarak gerçekleşti. Ankara’da aylık kiralık fiyat değişimi yüzde 3 olurken, yıllık kiralık fiyatlarında iki kat artış yaşandı. Ankara’yı takip eden İzmir’de ise yıllık kiralık fiyat değişimi 1,5 kat oldu. Bursa’da bir süredir durağan bir seyir izleyen kiralık fiyatları, ekim ayında aydan aya ortalama yüzde 67 artarak en çok kiralık konut aranan iller arasında artış lideri oldu. Yıllık satış fiyatı değişiminde yüzde 55 ile İstanbul, yüzde 47 ile Antalya, yüzde 39 ile İzmir dikkat çeken iller arasında yer aldı. Türkiye’nin en çok konut aranan ilçesi ekim ayında İstanbul’un Beylikdüzü ilçesi oldu. İkinci sırada Ankara Çankaya, üçüncü sırada Ankara Keçiören, dördüncü sırada İstanbul Esenyurt ve beşinci sırada ise bir süredir hareketlenme göstermeyen Gaziantep Şahinbey oldu. Şahinbey’deki yüzde 119 oranındaki yıllık kiralık artış fiyatı dikkat çekti.

Faiz indirimi olumlu etkiye neden oldu

Konut kredilerindeki faiz indirimiyle birlikte kullanıcılar satılık konut arayışına başladı. Uzun süre sonra konut arayan kullanıcı sayısı yüzde 60 seviyesine ulaştı. Ekim ayında konut arayanların yüzde 38’i kiralık, yüzde 62’si ise satılık konut aradı. Emlakjet, son aylarda artan kira fiyatları ve konut kredisi faiz oranlarında yapılan indirimle birlikte satılık konut arayışına giren kullanıcılar arasında “Konut Satın Alımında Finansal Enstrüman Tercihi” araştırması gerçekleştirdi. Bu araştırmaya göre, geçtiğimiz ay uygulanmaya başlanan konut kredi faizi teşviki, araştırmaya katılanların yüzde 49’unda olumlu bir etki oluşturdu. Katılımcıların yüzde 44’lük kısmı ise birikimleri ve banka kredisi ile ev almayı planladığını belirtti.

Gayrimenkul yatırımı çekiciliğini koruyor

Ekim ayı verilerini değerlendiren Emlakjet CEO’su Tolga İdikat, “Emlakjet'te yayınlanan yüzbinlerce ilan ve 15 milyona ulaşan trafiğimizle sektöre dair analizler paylaşmaya devam ediyoruz. Ekim ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %15 yükseldi. Emlakjet verilerine göre satılık konutun fiyatı bir yılda %44 artarken konut satışlarındaki seviye gayrimenkulün yatırım seçeneği olarak ne kadar ön planda olduğuna işaret ediyor. Ekim ayında sene başında beri yükselen kiralık trendi geriledi, eylül ayında kullanıcıların %48'i kiralık konut ararken ekim ayında kiralık konut arama oranını %38 olarak kaydettik. Satılık konut arayan kullanıcılara yönelttiğimiz ankete göre kamu bankalarına yansıyan konut kredisi faiz indiriminin satın alma kararına kullanıcıların yarısında etkisi görünüyor. Ekim ayında ipotekli satışlarda geçen yıla göre 10 puanlık artış görülse de ipotekli satışların toplam satış içindeki oranı hala geçen seneye göre çok geride. Yüksek fiyat artışları ve ufak teşviklerle 137 bin satışın gerçekleştiği mevcut piyasa koşullarında gayrimenkule ilginin artarak devam edeceğini öngörüyoruz” dedi.

Enflasyona dirençli yatırım olarak “Gayrimenkul”

İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. Sorumlu Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman, ekim ayı verileriyle ilgili olarak, “Konut fiyat artışları, genel enflasyonist sürecin bir parçası izlemini veriyor. Konut fiyat artışları ile inşaat maliyetlerindeki artışların paralel seyretmesi de bunun bir göstergesi kabul edilebilir. Ayrıca piyasada reel faizlerin negatif seyretmesi ve enflasyonda yükseliş beklentisi birikimlerin en güvenli yatırım araçlarından biri olan gayrimenkul yatırımına yönelmesine neden oluyor. Bu ortamda gayrimenkule yönelik talebi bir yatırım fırsatını kollamaktan daha çok enflasyona karşı korunma refleksi olarak değerlendirmek gerekir. Ülkemizdeki konutların %80’i konut kredisi dışındaki yollarla finanse ediliyor. Bu nedenle kendi birikimleriyle konut edinmeyi planlayanların yüzde 40 civarında olması gayet anlaşılabilir bir oran” değerlendirmesinde bulundu.

Konut arayan insan sayısı fazlalaştı

Emlakjet Prestige Plus Üyesi OLC Yapı Gayrimenkul Yöneticisi Halil ibrahim Akdemir ise “Beylikdüzü, Esenyurt ve Bahçelievler ilçelerinde satılık ve kiralık gayrimenkul seçeneklerinden oluşan geniş fiyat aralığında bulunan bir portföyümüz bulunuyor. Pandeminin etkisini yavaşça yitirmesi ile birlikte konut arayan insan sayısı arttı. Fakat artan döviz kurları ve pandemi sebebiyle sıfır konut üretiminin azalmasıyla hem sıfır konutların hem de ikinci el konutların satılık fiyatları oldukça fazla yükseldi. Son 1 yılda İstanbul genelinde satılık konut fiyatları %55 oranında artarken; bizim portföyümüzün bulunduğu ilçelerde ise artışlar bu orana yakın yükseldi. Yükselen rakamlara rağmen halihazırda konut almak isteyen kitle ya acil ihtiyacı olduğu için ya da yatırımlık olarak almayı tercih ediyor. Satın alma aşamasına gelindiğinde ise çoğunlukla eldeki birikmişlerine ek olarak yakın çevreden alınan borçlar kullanılıyor. Geçtiğimiz ay yapılan konut kredi faiz indirimi ile satın alma yapacak çoğu kişi artık kredi seçeneğini de değerlendirmeye başladı. Kredi faizlerinin önümüzdeki aylarda daha çok inmesi ile satılık konutlara hem yatırım yapmak için hem de ihtiyaç olmasıyla satışların artacağını öngörüyoruz. Önümüzdeki süreçte dijital mecraları etkin bir şekilde kullanarak müşterilerimize farklı seçenekler sunmaya devam edeceğiz” dedi.