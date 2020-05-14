Yüksekova’da yol yapım çalışması

Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Kuruköy Caddesi’nde devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Kuruköy Caddesi’nde yapılacak silindirle sıkıştırılmış beton çalışmaları öncesi başlatılan zemin hazırlık çalışmalarını Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlarla bir araya gelen ve taleplerini dinleyen Doğramacı, 4 mahallede toplam 32 kilometrelik alanda söz konusu çalışmanın yapılacağını hatırlatarak, “Birkaç gün önce başlatmış olduğumuz çalışma, şu ana kadar hiçbir engele takılmadan tüm hızıyla devam etmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi hava şartları el verdikçe planladığımız çerçevede çalışmalarımız sonuçlanacaktır inşallah. Daha güzel bir Yüksekova inşa etmek için yola çıktık. İlçemizin geleceği için var gücümüzle çabalıyoruz. İnşallah planladığımız tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca sabırla bizim çalışmalarımıza destek veren tüm vatandaşlarımıza da teşekkür ederim” dedi.

Yapılan çalışmadan memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri Doğramacı’ya teşekkür ettiler.