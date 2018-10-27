Yüksek topuklu ayakkabı giymeyin

5 cm yüksekliğindeki topukta normal yürüyüş bozulur. 7.5 cm’lik topuk yüksekliği ayaktaki yük ve basınç miktarını 7 kat artırır. Yüksek topuklu ayakkabı giyenler, gün içinde 6 km’den fazladan yürüyüş yapmış kadar ayaklarına ilave yük bindirirler. Yüksek topuklu ayakkabı, ayaktaki ağrı ve şekil bozukluklarının yanı sıra diz ve bele de zarar verir. Denge çabuk bozulduğu için ayakta burkulma riski artar ve ayak bileğindeki bağ ve eklemlerde zedelenmelere yol açar.

İlave olarak bacak arkasındaki kas ve bağların kısalması, bacak ön ve yan bağlar ile kasların gerilmesi ve zorlanmasına sebep olur.

BAŞINIZA İŞ ALIRSINIZ

Ayak bileği burkulmasının evde tedavisi ağrının azaltılmasına ve iyileşmenin hızlandırılmasına yöneliktir. Ağrı büyük oranda iltihaplanmadan kaynaklandığından hedef iltihaplanmayı azaltmak ve bundan korunmaktır.

Buz burkulmuş bir ayak bileği için genelde en iyi tedavidir.



İncinmiş yere buz koymak çoğu kişide ilaçlardan daha fazla işe yarayabilir.

Buz, incinmiş yere artış göstererek giden kan akışına karşı koyar.

Şişliği, kızarıklığı ve harareti azaltır.

İncinmeden hemen sonra uygulanan buz iltihap oluşumunu büyük oranda engeller.

Buzu doğrudan derinin üzerine koymayın. Buzla incinmiş yer arasına bir havlu yerleştirin veya bir buz torbası kullanın.



Buzu her defasında 20 dakikalığına uygulamanız ve her uygulama arasında en az 30 dakika olması önerilir. Bu şekilde buzu çok uzun süre veya doğrudan deri üzerine uygulamakla oluşabilecek soğuk ısırığını önlersiniz.

Dinlenme ayak bileğinin daha fazla incinmesini önler ve iltihaplanmış dokunun üzerindeki baskıyı kaldırabilir.



Bir askı veya destek kullanarak ayak bileği ekleminizi dinlendirin.

Birinci sınıf bandajlar gibi basınç sargıları, ayak bileğinin hareket etmesini önlemek için biraz destek sağlayabilir. Ama bandajları çok sıkı sarmamalısınız.

İncinmiş yeri mümkün olduğu kadar yüksekte tutmak vücudun incinmiş dokuya doğru kaçak yapan sıvıyı geri çekmesine yardımcı olabilir.

İdeal olanı ayak bileğini yukarı doğru dayamaktır, öyle ki yüksekliği kalp seviyesinin yukarısına denk gelsin.

Bu hareket arkaya yatan bir koltukta yapılabilir.

İltihap önleyici ağrı kesici ilaçlar ağrıyı azaltıp şişlikle mücadele edebilir. İbuprofen ve naproksen gibi iltihap önleyici etken madde içeren ağrı kesici birçok ilaç reçetesiz satılır.

Ayak bileği burkulmasının önde gelen sebebi yüksek topuklu ayakkabı giymektir. 5 cm yüksekliğindeki topukta normal yürüyüş bozulur. 7.5 cm’lik topuk yüksekliği ayaktaki yük ve basınç miktarını 7 kat artırır. Yüksek topuklu ayakkabı giyenler, gün içinde 6 km’den fazladan yürüyüş yapmış kadar ayaklarına ilave yük bindirirler. Yüksek topuklu ayakkabı, ayaktaki ağrı ve şekil bozukluklarının yanı sıra diz ve bele de zarar verir. Denge çabuk bozulduğu için ayakta burkulma riski artar ve ayak bileğindeki bağ ve eklemlerde zedelenmelere yol açar.

İlave olarak bacak arkasındaki kas ve bağların kısalması, bacak ön ve yan bağlar ile kasların gerilmesi ve zorlanmasına sebep olur.

BAŞINIZA İŞ ALIRSINIZ

Ayak bileği burkulmasının evde tedavisi ağrının azaltılmasına ve iyileşmenin hızlandırılmasına yöneliktir. Ağrı büyük oranda iltihaplanmadan kaynaklandığından hedef iltihaplanmayı azaltmak ve bundan korunmaktır.

Buz burkulmuş bir ayak bileği için genelde en iyi tedavidir.



İncinmiş yere buz koymak çoğu kişide ilaçlardan daha fazla işe yarayabilir.

Buz, incinmiş yere artış göstererek giden kan akışına karşı koyar.

Şişliği, kızarıklığı ve harareti azaltır.

İncinmeden hemen sonra uygulanan buz iltihap oluşumunu büyük oranda engeller.

Buzu doğrudan derinin üzerine koymayın. Buzla incinmiş yer arasına bir havlu yerleştirin veya bir buz torbası kullanın.

Buzu her defasında 20 dakikalığına uygulamanız ve her uygulama arasında en az 30 dakika olması önerilir. Bu şekilde buzu çok uzun süre veya doğrudan deri üzerine uygulamakla oluşabilecek soğuk ısırığını önlersiniz.

Dinlenme ayak bileğinin daha fazla incinmesini önler ve iltihaplanmış dokunun üzerindeki baskıyı kaldırabilir.



Bir askı veya destek kullanarak ayak bileği ekleminizi dinlendirin.

Birinci sınıf bandajlar gibi basınç sargıları, ayak bileğinin hareket etmesini önlemek için biraz destek sağlayabilir. Ama bandajları çok sıkı sarmamalısınız.

İncinmiş yeri mümkün olduğu kadar yüksekte tutmak vücudun incinmiş dokuya doğru kaçak yapan sıvıyı geri çekmesine yardımcı olabilir.

İdeal olanı ayak bileğini yukarı doğru dayamaktır, öyle ki yüksekliği kalp seviyesinin yukarısına denk gelsin.

Bu hareket arkaya yatan bir koltukta yapılabilir.

İltihap önleyici ağrı kesici ilaçlar ağrıyı azaltıp şişlikle mücadele edebilir. İbuprofen ve naproksen gibi iltihap önleyici etken madde içeren ağrı kesici birçok ilaç reçetesiz satılır.