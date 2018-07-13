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Yüksek tansiyonu düşürmek için neler yapmak gerekir?

Yüksek tansiyon nedir? Yüksek tansiyon nasıl düşürülür?

13 Temmuz 2018 Cuma 20:37
Yüksek tansiyonu düşürmek için neler yapmak gerekir?

Tansiyon yükselmesi (hipertansiyon) çok önemli bir sağlık sorunudur ve uzun dönemde en önemli ölüm nedenleri arasındadır. Tansiyonunuz, 180/110 mmHg gibi çok yüksek seviyelere çıkmadığı sürece genellikle belirti göstermez. Buna rağmen Hipertansiyonun en yaygın belirtileri arasında; kalp ağrısı, kulak çınlaması, baş dönmesi, baş ağrısı,  nefes darlığı, çift veya bulanık görme, burun kanamaları ve düzensiz kalp atışlarıdır. Yüksek tansiyon teşhisi için öncelikle düzenli aralıklar ile kan basıncını bir tansiyon ölçüm cihazı ile ölçmek gerekir. Ölçüm yapılırken sistolik (büyük tansiyon, normali = 130 mm Hg), diastolik (küçük tansiyon, normali = 85 mm Hg) olmak üzere iki değere bakılır. Yüksek tansiyon tanısı için bu değerlerden birinin yüksek olması yeterlidir.

Yüksek tansiyon genellikle herhangi bir belirti veya derhal müdahale edilmesi gereken bir sorun oluşturmaz fakat nadir de olsa inme gibi ciddi problemlere neden olur. Ancak uzun süre maruz kalındığında kalp-damar hastalıkları riskini arttırır. Yüksek tansiyon nasıl düşürülür

YÜKSEK TANSİYON NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Başınızı soğuk su ile yıkayın, soğuk su sinirleri uyararak tansiyonun düşmesini sağlar. Eğer duş alacak kadar kendinizi iyi hissediyorsanız duş almanız daha yararlı olacaktır. Dikkat etmeniz gereken nokta suyun çok soğuk olmamasıdır.

Tansiyon düşürmede en bilindik yöntem limon ile tansiyon düşürme yöntemidir. Bir bardak içerisine sıkacağınız yarım limonu sulandırarak içmeniz tansiyonunuzun düşmesinde size yardımcı olacaktır.

Nar ve nar suyu tansiyonu düşürmenin yanında uzun süreler tansiyonunuzun dengeli olmasını da sağlar.

Greyfurt suyu da yine limonla aynı etkiyi göstererek tansiyonun düşmesini sağlar fakat ilaç kullanıyorsanız greyfurt suyu, düzenli alınan ilaçlarla etkileşime girerek ciddi yan etkiler oluşturabilmekte. Greyfurt suyu ile ilaç kullanırken doktor tavsiyesi dışına çıkılmamalı ve ilacın prospektüsü dikkatli bir şekilde okunmalıdır.

Tansiyon düşürmede en çok başvurulan yiyeceklerden biri de sarımsaktır. Limon nar gibi diğer besinlere oranla daha hızlı tansiyon düşüşleri sağladığı bilinmektedir. Hızlı tansiyon düşürme etkisi gösterir.

Kekik de yine aynı şekilde iyi bir tansiyon düşürücüdür.

Tuzsuz ayran ve yoğurtta yüksek tansiyon için hızlıca tüketilebilecek besinler arasındadır ancak tuzsuz olmasına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor.

Tansiyonun aşırı yükselmesi bazen ölüm ve felç gibi acı sonuçlar doğurabilmektedir. Bundan dolayı tansiyonun nasıl düşürüleceğini bilmek önemlidir.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 20:37
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