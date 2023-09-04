Yüksek lisans mezunu imam 200 eser nakşetti

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 2007’de başlamasıyla hat sanatına ilgi duyan Akgün 2020’de hocası Arif Yücel’den icazetname aldığını söyledi.

Çok eser değil, bir eseri çok iyi yazabilmek önemli

Yazının ne kadar sürede yazıldığından çok, nasıl ve ne ölçüde güzel yazıldığının önemli olduğunu aktaran Akgün, “Her yazıda bir mesaj var, kaidelere dikkat ederek yazmaya çalışıyorum. Kur’an ayetlerini yazıyoruz, abdestsiz yazılmaz. Bir hattat hocası veya talebesi ihlaslı, takva sahibi olmalı, yazıya ruhundan bir şeyler katabilmelidir. Çok eser yazmaktan öte, bir eseri çok iyi yazabilmek önemlidir” dedi.