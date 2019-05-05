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Yücel İldiz: “Gençlerbirliği de bizimle birlikte çıkacaktır buna inanıyorum”

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05 Mayıs 2019 Pazar 22:32
Yücel İldiz: “Gençlerbirliği de bizimle birlikte çıkacaktır buna inanıyorum”

Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Gelecek haftayı da inşallah kayıpsız geçersek Süper Lig’e çıkmış olacağız”


Spor Toto 1. Lig’in 32. hafta müsabakasında Ankara’da lider Gençlerbirliği’ne konuk olan Abalı Denizlispor üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede taraftarının da desteğiyle 3 puanı 3 golle aldı.Maç sonu düzenlenen basın toplantısına katılan Abalı Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Ligi forse eden iki takımın mücadelesinde maçın zorlu geçeceğini tahmin ediyorduk. Gençlerbirliği puan alsaydı Süper Lig’i garantileyecekti. Ancak bizim geçen hafta sahamızda oynadığımız müsabakada beklenmedik puanlar kaybettik. Hiçbir şekilde bu durumu dezavantaja çevirmedik. Deplasmanlardan gittik ve karşılığını aldık. Bu seneki konseptimiz böyle oldu. Bugün de geldik geçtiğimiz haftaki beraberliği burada telafi ettik. Tabii, çok büyük bir avantaj elde ettik. Gelecek haftayı da inşallah kayıpsız geçersek Süper Lig’e çıkmış olacağız. Tüm rakiplerimize son derece saygı duyuyoruz. Gençlerbirliği de bizimle birlikte çıkacaktır buna inanıyorum. Camiamıza çok teşekkür ediyorum hiçbir zaman bize inançlarını kaybetmediler. Bugün de seyircimiz bizi çok güzel destekledi” ifadelerini kullandı.


Abalı Denizlispor Teknik Direktörü İldiz, konuşmasına şöyle devam etti:


“Bizim çok geniş bir kadromuz yok. Kısıtlı bir kadromuz var. Genellikle 2. ve 3. Bölgedeki arkadaşlarımız sürekli koşan arkadaşlarımız. İç sahada karşılaştığımız takımlar da bize karşı kapalı oynadılar. Biz çağdaş futbol oynamak adına hem iç sahada hem dış sahada çirkinleşmeden, rakibimize saygı duyarak netice aldık. Şu an Denizlispor için netice çok önemli. Son 10 yıldır belli başlı sıkıntılar çekmiş bir takımı yaşadığı kaoslardan buralara getirmek kolay olmadı. Her antremanımızın her karesi planlı programlı gitti bugüne kadar. Yönetim kurulumuzda çok zorlandı ama ellerinden gelen desteği hissettirdiler. Sanırım konsepte yakışır bir şekilde final yaptık. Umarım gelecek hafta puan alarak üst lige çıkarız.”

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Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 22:32
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