YTB yurtdışı vatandaşlar burslarına başvuru için son 10 gün

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışında yaşayan vatandaşların eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katkı sağlamak ve başarılarını desteklemek amacıyla her yıl farklı alanlarda burs programları ilan ediyor. Türk toplumunun bulundukları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılmalarına yardımcı olan programlar aynı zamanda Türkçe ve Türk kültürünün öğrenilmesine büyük katkı sağlıyor. YTB’nin bu yıl farklı alanlarda ilan ettiği burs programlarına ise başvurular devam ediyor.

Türkçe'nin ve Türk kültürünün öğretilmesine büyük katkı

Yurt dışındaki çocuk yaştaki vatandaşlara ana dillerini ve kültürünü öğretecek insan kaynağının oluşmasına katkı sağlamak amacıyla "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Burs Programı" geliştirildi. Programa yurt dışında oturum hakkına sahip 40 yaşından gün almamış Türk vatandaşları, mavi kartlılar ve çifte vatandaşlar başvurabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar aldıkları eğitimlerin ardından yaşadıkları ülkelere giderek Türkçe'nin ve Türk kültürünün öğretilmesinde çalışmalar yürüten kurumlarda önemli rol oynayacak.

Lisans, yüksek lisans veya doktora alanındaki başarılara destek

Yurt dışında yaşayan fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşerî bilimler alanında lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun olan (mezuniyetin üzerinden en fazla 1 yıl geçen) ya da burs başvuruları tamamlanana kadar mezun olabilecek durumda olup bulundukları ülkelerin not sisteminde minimum yüzde 80 başarılı olan vatandaşlar ve mavi kart sahipleri de “Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları” kapsamında desteklenecek.

Burs programlarına ne zamana kadar ve nasıl başvurabilirim?

“Yurtdışı Vatandaşlar Lise Bitirme Sınavı Başarı Bursları”, "Yurt Dışı Vatandaşlar Tez Araştırma Bursu", "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı” ve “Prof. Dr. Fuat Sezgin Üstün Başarı Bursları” programına son başvuru tarihi 15 Ağustos 2021 olarak belirlendi.