YTB Dünyanın dört bir yanındaki hukukçuları buluşturuyor

YENİ AKİT ANKARA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın dört bir yanından avukat ve profesyonel hukukçuları, "YTB Hukukçular Buluşması" programıyla bir araya getiriyor. Fransa’nın Strazburg şehrinde 19-21 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programa yurt dışında hukuk fakültesini tamamlamış ve profesyonel anlamda hukukçu ile avukat olarak görev yapan kişiler başvurabilecek.



Programda yurt dışında yaşayan vatandaşların hukuki ihtiyaçlarına dair konular incelenirken, alanında uzman eğitmenler ve deneyimli kamu görevlileri tarafından çeşitli eğitimler verilecek. Sunumların yanında interaktif oturumlar ve ülkeler özelinde çalıştaylar da yapılacak.

Kimler başvurabilir?

Türk vatandaşı ve Mavi Kart sahibi olanların yararlanabileceği programa başvuracak adayların eğitimini yurt dışında tamamlamış olmaları gerekiyor. Program; ABD, Kanada, Avusturalya, Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsveç, İsviçre, İtalya, Lüksemburg ve Norveç’te ikamet eden hukukçuların başvurusuna açık durumda. Programa son başvuru tarihi 07 Kasım 2021 olarak belirlenirken, başvurular https://forms.office.com/r/3iSR9b9KcR/” adresinden alınıyor. Başvuru şartları ve program hakkındaki detaylı bilgilere ise “www.ytb.gov.tr/” adresinden ulaşılıyor.