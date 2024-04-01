YSK Başkanı Ahmet Yener, son sonuçları açıkladı
YSK Başkanı Ahmet Yener kameralar karşısında seçim sonuçlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ürkiye, önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerini 31 Mart'ta sandıklara giderek belirledi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçim takvimi sürecinin devam ettiğini kaydederken; seçime katılım oranına ilişkin bilgi verdi.
YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasından satır başları şu şekilde;
"Üzücü bazı hadiseler dışında seçimler huzur ve güven içinde sonuçlanmıştır. Merkez teşkilatımıza, il ve ilçe seçim kurullarımıza, personellerimize, sandık görevlilerine, görev alanlara, güvenlik güçlerine, siyasi partilere, basın mensuplarına ve Türk milletine teşekkürlerimizi sunuyoruz."
SEÇİME KATILIM ORANI YÜZDE 78,11
Seçime katılım oranı yüzde 78,11 oldu.
Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli Belediye Başkanlığında; CHP 35, AK Parti 24, DEM 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, YRP 37 ilçe kazandı.
TUTUNAKLAR NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?
Seçim takvimi işlemeye devam etmektedir. Kesin sonuçların ilanıyla birlikte internet sitemizde ıslak imzalı tutanaklar vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır."