YPG/PKK'lı teröristlerin altına yatmadığı ülke kalmadı!

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ABD'nin taşeronluğunu yapan terör örgütü YPG/PKK'nın altına yatmadığı ülke kalmadı. ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi Batılı ülkelerden silah ve lojistik destek alan terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin çekilecek olmasıyla tutuştu.

Terör destekçisi ABD'nin 'çekilme' açıklamasıyla boşluğa düşen teröristler sarılacak 'yılan' aramaya devam ederken Rusya ile yan yana görüntülendi.

Rusya ile yakın işbirliği

AA'nın güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgilere göre, Rusya, Münbiç'in çevresinde bazı noktalarda bağımsız, bazılarında ise YPG/PKK'nın kurduğu sözde Bab Askeri Meclisi ile ortak devriye attığı belirlendi.

Bu fotoğraf terör örgütü YPG/PKK için "altına yatmadığı ülke kalmadı" dedirtti. Terör örgütünün Moskova'da ayrıca bir temsilciliği de bulunuyor.

Esed rejimiyle masaya oturdular

Suriye topraklarının 3’te birini işgalinde tutan terör örgütü PKK/YPG’nin ne kadar kaypak olduğu bir kez daha kanıtlandı... Suriye’deki YPG’li teröristlerin Moskova’daki temsilcisi Rşad Bienaf, geçtiğimiz pazar gecesi önce Rusya’nın Şam’la örgüt arasındaki görüşmelerde arabuluculuk yapabileceğini bu sayede anlaşmanın kolay olacağını söyledi. Bu açıklamadan sonra Trump’ın Türkiye’yi ekonomik yönden tehdit eden küstah sözleri gündeme düşerken terör örgütünün temsilcisi anında kıvırıp, ağız değiştirdi. Örgütün tutarsız temsilcisi, Şam yönetimiyle görüşmelerinin olumsuz sonlandırıldığını açıklamıştı. Ancak 3 gün geçmeden YPG’nin rejimle yeniden masaya oturduğu ortaya çıktı. YPG’li teröristlerin Moskova’daki temsilcisi Rşad Bienaf’ın arabuluculuk yapmasını istediği Rusya’dan olumlu cevap geldi. Rus yetkililer, rejim ile teröristler arasında yapılan görüşmeleri desteklediklerini duyurdu.

ABD'ye 'gitmeyin' diye yalvardılar

ABD Başkanı Trump'ın 'çekilme' açıklamasının ardıdnan Suriye'deki geçiş sürecinde rejime karşı baskı kurmasını isteyen YPG'li teröristler ABD'nin sahadan ayrılmaması için yalvardı ve bölgedeki unsurlarını kaybetmemek için ABD güvencesi altında kalmaları gerektiğini söyledi.

Terör örgütü PYD yöneticisi Ahmet Abdüsselam, “Amerikalıların mevcudiyetinin devamı, rejimi taviz vermeye ve Suriye Demokratik Meclisi (SDM) ile ciddi bir müzakereye zorlayacaktır.” dedi.

Terör örgütü YPG/PKK'ya en büyük desteği ABD verirken yaklaşık 25 bin tırlık silah ile teröristlere silah yağdırıldı. ABD'nin apaçık tetikçiliğini yapan terör örgütü, bu silahlarla bölgeyi işgal etmeye devam ederken Türkiye'yi tehdit ediyor.

Fransa'dan yardım istediler

ABD'nin çekilme açıklamasının ardından ilk koştukları ülkelerden biri Fransa olan YPG/PKK'lı teröristler, Fransız yetkililerle gittikleri Paris'te Elysee Sarayı'nda görüştü. İlham Ahmed, ayrıca ülkenin kuzeyinde durumun kontrolünden çıkması halinde silahlı güçlerin tutukladıkları DEAŞ'lı teröristleri ellerinde tutamayabilecekleri şantajında bulundu. Ardından Fransa'dan destek açıklaması geldi. "Fransa, önümüzdeki haftalarda Suriye Demokratik Güçleri de dahil ABD'nin tüm ortaklarının güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgilenecek." açıklaması yapıldı.

Avrupalı ülkeler hamilik yapıyor

Teröristlere silah ve lojistik destek verenler arasında İngiltere, Almanya, Belçika, Hollanda gibi Avrupalı ülkeler de bulunurken en büyük sığınma limanları da bu ülkeler.