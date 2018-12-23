YPG/PKK'lı teröristler üç buçuk atıyor! Esed rejimine yalvarmaya başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Amerikan askerleri Suriye'den çekilmek için hazırlıklara başladı.

ABD'den ümidi kestiler

ABD askerlerinin bölgedeki hareketliliği başlarken, YPG'liler de ABD üslerinin önünde eylem yapmaya başladı.

Kamışlı'da ise ABD'den ümidini kesen YPG'li teröristler, Esed rejimine yalvarmaya başladı.

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Esed rejimine ümit bağladılar

Suriye bayrağı ve Esed fotoğrafı taşıyanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuna engel olunmasını istedi.