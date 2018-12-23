YPG/PKK'lı teröristler üç buçuk atıyor! Esed rejimine yalvarmaya başladılar
Suriye'de dün "Bizi desteklemezseniz, Osmanlı geri döner" diye bildiri dağıtan YPG'li teröristler, ABD'nin askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından, diktatör Esed rejimine yalvarmaya başladı.23 Aralık 2018 Pazar 16:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin ardından Amerikan askerleri Suriye'den çekilmek için hazırlıklara başladı.
ABD'den ümidi kestiler
ABD askerlerinin bölgedeki hareketliliği başlarken, YPG'liler de ABD üslerinin önünde eylem yapmaya başladı.
Kamışlı'da ise ABD'den ümidini kesen YPG'li teröristler, Esed rejimine yalvarmaya başladı.
PKK'yı korku sardı! 'Bizi desteklemezseniz Osmanlı geri döner'
Esed rejimine ümit bağladılar
Suriye bayrağı ve Esed fotoğrafı taşıyanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuna engel olunmasını istedi.
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