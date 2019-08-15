YPG'li teröristler yardım gönüllüsünü rehin aldı!
PKK/YPG'li teröristler, Rakka’da yardım gönüllüsünü rehin aldığı bildirildi.15 Ağustos 2019 Perşembe 01:20
Fetih Medya internet sitesinde yer alan habere göre, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG mensubu teröristler, Rakka’da yardım gönüllüsünü rehin aldığı bildirildi.
Yerel haber kaynakları, herhangi bir gerekçe gösterilmeden alıkonulan Salah El Kati’nin ‘Umut Üreticileri’ adındaki yardım derneğinde gönüllü olarak çalıştığı bilgisine yer verdi.
YPG’li teröristlerin son zamanlarda aktivistler başta olmak üzere yardım gönüllülerini alıkoyduğu öğrenildi.
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