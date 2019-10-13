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YPG’li teröristler gizli görüşmede ABD’yi tehdit etti

YPG'liler ile ABD arasında gerçekleştirilen gizli görüşmeye dair iddia ortaya atıldı. YPG’li teröristler ABD’ye ‘bizi sattınız’ diyerek Rusya’dan yardım isteyeceklerini belirtti.

13 Ekim 2019 Pazar 11:25
YPG’li teröristler gizli görüşmede ABD’yi tehdit etti

Barış Pınarı Harekatı'nda 5. güne girilirken, ABD basınında dikkat çeken bir haber yer aldı. CNN International, ABD'li yetkililerin YPG'li isimlerle bir araya geldiğini ortaya çıkardı. Gizli yazışmaları ortaya çıkaran CNN, YPG’li üst düzey bir yetkilisinin ABD'li yetkililerle masaya oturduğunu aktardı.

"Bizi sattınız, bu etik değil"

ABD'nin DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilcisi Yardımcısı William Roebuck ile YPG temsilcinin Perşembe günü buluştuğunu aktaran CNN internet sitesindeki haberde, teröristlerin, "Bizim insanlarımızı koruma gayretiniz yok, başka birilerinin de gelip bizi korumasını istemiyorsunuz. Bizi sattınız, bu etik değil" dediğini yazdı.

"Rusya'ya yanaşmasını istemiyoruz"

Haberde, YPG'li yetkilinin ABD'den hem yardım hem de izin istediği belirtildi. Barbara Starr ve Ryan Browne imzalı haberde ABD'den Türkiye'nin operasyonunu durdurması için yardım istediği, bunun olmaması durumunda da YPG'nin Şam'da Esed rejimi ile veya Rusya ile anlaşma yapması için izin istediği belirtildi. Terör örgütünün, Türkiye'ye karşı Rusya'dan yardım isteyeceği ve uçuşa yasak bölgede Rus savaş uçaklarını talep etmeyi düşündüğü de belirtilirken CNN'e konuşan ABD'li yetkililer, "Kürtlerin Rusya'ya yanaşmasını istemiyoruz" ifadesini kullandı.

"Ya bu operasyonu durdurursunuz ya da Rusya'yı alırız"

Teröristlerin sözde yetkilisinin, "Benim insanlarımı koruyup korumayacağınızı bilmem gerek, bu bombaları durdurup durduramayacağınızı bilmeliyim. Eğer siz yapamazsanız Rusya ve Esed rejimi ile bir anlaşma yapmak zorunda kalırım ve onların uçaklarını bölgeye çağırırım" dediği belirtildi. Haberde YPG'li teröristin Roebuck'a, "Kendimi basına giderek ABD'nin bizi yalnız bıraktığını söylememek ve Rusya ya da Suriye rejimine ait uçakların hava sahasını almaya davet etmemek için iki gündür kendimi tutuyorum. Ya bu operasyonu durdurursunuz ya da Rusya'yı alırız" dediği belirtilirken ABD'li yetkilinin de bu konuyu ABD Dışişleri Bakanlığı'na aktaracağına dair söz verdiği ve "Ani karar alma" dediği vurgulandı.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:25
  1. ABD
  2. DAEŞ
  3. William Roebuck
  4. YPG
  5. CNN
  6. Barış Pınarı Harekatı
  7. Barış Pınarı Harekatı nedir
  8. Barış Pınarı Operasyonu
  9. Rusya

YORUM YAZ

  • müminmümin10 dk önce
    Az çok fark etmez rusya yanınıza katılsada katılmasada La galibe illALAH. Amacımız İlayı Kelimetullahın hakim olmasıdır tüm dünyaya.
  • Rusyanin da gucu yetmezRusyanin da gucu yetmez17 dk önce
    Turkiye ile savasan bir teror orgutune Rusyada sahip cikamaz! Gucu yetmez! Rusyanin etrafi Turklerle cevrili, Ankaranin bir cagrisiyla Rusyayi atese verirler!
  • KaplanKaplan20 dk önce
    MİT’e öneri şu coninin yanındaki piçin yerini tespit etsenizde siha ile bum yapıp cehenneme gönderseniz çok mutlu olacaz
  • Milletin iradesiMilletin iradesi20 dk önce
    satmak,evet siyonizmin işidir, ama siyonistlere kendilerini satan siz değilmisiniz.
  • fetösavarfetösavar23 dk önce
    çağrı çağrı tabi.. ama ebenizi alıp kaçsanız daha iyi... gün yüzünü görme şansınız artık bitti... toprak sizleri bekler...
  • DINOMANEDINOMANE39 dk önce
    YPG LILERIN KICI YIYORSA RUSYAYLA ANLASMA YAPSIN EGER YPG RUSYAYA DÖNERSE AMERIKA BUNLARI 24 SAATE BIN LADEN GIBI HEPSINI GEBERTIR YPG COK KONUSMASIN YOKSA ÖMÜRLERI COK KISA OLUR NAMERTLERIN AMERIKA OLMASA YPG DIYE BIR BOK KALMAZ.

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