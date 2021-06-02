YPG'den alçak saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Menbiç bölgesinde düzenlenen protesto gösterilerine ateş açtı. Saldırıda 8 sivil ölürken 27 kişi de yaralandı.
Suriye'nin kuzeyinde ABD destekli YPG/PKK teröristleri, Menbiç'te protesto gösterileri düzenleyen halka ateş açtı. Reuters haber ajansı, en az 8 sivilin yaşamını yitirdiğini, 27 sivilin de yaralandığını duyurdu.
Menbiç'te yaşayanlar, genç erkeklerin terör örgütü YPG ve ABD saflarında savaşmak için askerliğe zorlanmasını ve sivillere karşı işlenen suçları protesto etmek için gösteriler düzenlemeye başladıç
Teröristleri istemeyen halk, ana yolları ve Haseke-Halep karayolunu taşlarla ve lastik yakarak kapattı.
Kontrol noktalarına yürüyen göstericilere YPG/PKK'lı teröristler ateş açtı.
Önceki gün gösterilerin ilk gününde 1 sivilin yaşamını yitirmesi ve çok sayıda sivilin yaralanması üzerine Menbiç'te esnaf kepenk kapattı.
Dün büyüyen gösterilerde YPG güçleri saldırılarını arttırdı.
En az 8 sivil yaşamını yitirirken, 27 sivil de yaralandı.