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Aktüel Yozgat'ta kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Aktüel

Yozgat'ta kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:49:04 -
Yozgat'ta kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgun ilçesinde sahte içki üretildiği ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçtepeler mevkisinde 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, pet şişlere doldurulmuş 310 litre sahte içki, 52 şişe bandrolsüz kaçak içki, 2 bin 200 kilogram içki hammaddesi ile içki yapımında kullanılan malzemeler ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler B.A. ve H.E'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, Sorgun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tahlil için sahte içkiden numune aldı.

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