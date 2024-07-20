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Gündem Yozgat'ta iki araba çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı
Gündem

Yozgat'ta iki araba çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-07-20 15:10:00 - 2024-07-20 15:11:22
Yozgat'ta iki araba çarpıştı: 3 ölü 1 yaralı

Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yozgat'ta A.A.D. (22) yönetimindeki 66 ACB 346 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Kayseri kara yolu Gökçekışla köyü mevkiinde A.A. (28) idaresindeki 38 AFE 961 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

3 kişi hayatını kaybetti.

Gelen ekiplerce yapılan inceleme sonucu, kazada hafif ticari araç sürücüsü ile otomobildeki A.D. (52) ve M.D'nin (50) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
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Yaralanan otomobil sürücüsü A.A, ambulansla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

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