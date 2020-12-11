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Aktüel Yozgat'ta Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi'nin ikinci kısım çalışmalarına başlanacak
Aktüel

Yozgat'ta Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi'nin ikinci kısım çalışmalarına başlanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:29:49 -
Yozgat'ta Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi'nin ikinci kısım çalışmalarına başlanacak

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Aydıncık ve Çekerek, Tokat'ın Zile ilçelerinde verimli tarım arazilerini sulaması hedeflenen Aşağı Çekerek Projesi’nin 1. merhale 2. kısım inşaat ihalesini alan firmaya yer teslimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın müjdesini verdiği, Orta Karadeniz'in GAP’ı olarak adlandırılan Aşağı Çekerek Projesi ile 60 yıllık rüya gerçekleşiyor.

Çalışmaları devam eden Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi ile Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure Ovaları Sulama Projesi'nin ardından 2. kısım inşaat çalışmaları ile toplam 23 bin 430 hektarlık tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Aydıncık, Çekerek ve Zile ilçelerinde 10 bin 935 hektar alanı suya kavuşturacak projenin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Aşağı Çekerek Projesi ile suya kavuşacak topraklarda hem ürün çeşitliği hem de rekolte artışıyla ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak, AA muhabirine, Aşağı Çekerek 1. Merhale Projesi ile 60 yıllık rüyanın gerçekleşeceğini, Kümbetova'nın suya kavuşacağını söyledi. Koçak, "İç Anadolu'nun Çukurovası diye adlandırılan Kümbetovası'nın suya kavuşmasıyla ürün çeşitliliği ve verim artacak. Bize bu mutluluğu yaşatan ve projenin başlamasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'e çok teşekkür ediyorum." dedi.

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