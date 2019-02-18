Yorumcu Rıdvan Dilmen: Hakemler bu ülkeye çok ihanet ediyorlar

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 22. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. Rıdvan Dilmen NTV'de müsabakayı yorumladı.

"Galatasaray takımı hafta arası çok zor bir maç oynadı''

"Galatasaray 15. dakikadan sonra domine ettiği bir maçtı. Kaldı ki, Galatasaray takımı hafta arası çok zor bir maç oynadı. Sıkı bir takımla oynadı. 2 kez oyun içinde geriye düşen bir müsabaka oynadı."

"Rahat bir galibiyet elde etti''

"Bugün de Kasımpaşa maçında 1-0 geriye düşen bir Galatasaray var. Takım da demoralize oldu. Ancak 15. dakikadan sonra Galatasaray takımı oyunun kontrolünü tamamiyle elini aldı ve rahat bir galibiyet elde etti.

"Belhanda çok iyi''

"Galatasaray lig yarışında devam ediyor. Zorlu bir maç fikstürü vardı. Üstelik şartlar da kısıtlıydı. Emre Taşdemir hazır değil ve kaldıramadı maçı. Nagatomo'nun hastalığı... 4-1 olduktan sonra Fatih Terim Mitroglou'nu oyuna alarak acaba Diagne ile nasıl oynayacaklar diye düşündü. 4-1'den sonra hoca için maç zaten bitti. Belhanda da takışmaya başlayınca oyundan aldı belki. Belhanda birkaç haftadır iyi oynuyor. Galatasaray'ın son 2 haftada 7 gol atarak kazanması dikkat çeken bir performans."

''Siz kötü niyetlisiniz''

Hakikaten bu işi anlamıyorum. Bugün 10 tane Galatasaraylı ve Fenerbahçeli kardeşlerime soruyorum iki pozisyonla ilgili. Dün Fenerbahçe maçında Skrtel'in pozisyonunu tekrar izledim ve kırmızı kartmış. Bugün Diagne atılmalıydı. Sizin insanlık ve vicdanlıkla ilginiz yok. Korkuyorsunuz. MHK'de hiç sorun yok. Yusuf Namoğlu'nda problem yok. Siz kötü niyetlisiniz. %90'ınız kötü niyetli insanlarsınız. Sistem onları buraya doğru götürüyor. Çünkü 1'i diyor ki, ben sizi temsil ederim. Galatasaray'a hizmetim devam edecek diyorum. Öbürü diyor ki hakem sen buradan çıkamazsınız diyor. Bu anlamada çok kolay.

" Bu ülkeye çok ihanet ediyorlar''

Türk futbolunda çok önemli süreçler yaşandı. TFF Başkanının gazetesi vardır. Sizler takımlara göre değişip de böyle altını yapmazsınız. Kurullarda verilecek cezaları görüyoruz. Yazık bu insanlara! Milyonlarca insan bu işte hop oturup hop kalkıyor. Hata yapın ama emin olun bu ülkeye çok ihanet ediyorlar. 2 gündür yaşadıklarıma inanamıyorum.