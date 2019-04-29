Yorumcu Rıdvan Dilmen: Burak Yılmaz sarı kart görmeliydi Beşiktaş'ın 4-1 galip geldiği Ankaragücü karşılaşmasının ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig’in 30. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü’nü konuk etti. Müsabaka siyah-beyazlı takımın 4-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Ankaragücü’nü 4-1’lik skorla geçmeyi başaran Beşiktaş üst üste 6. galibiyetine imza atarken, Şenol Güneş de Beşiktaş kariyerindeki en uzun kazanma serisini yakaladı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi. ''Burak Yılmaz sarı kart görmeliydi'' Alman kaleci Karius'u öven Dilmen, "Ankaragücü hiç kimsenin beklemediği kadar iyi futbol oynadı. Beşiktaş'ın tutanı Karius 6 haftadır iyi, atanı Burak Yılmaz 6 haftadır iyi. Karius hakikaten yerden kalkmadı.'' dedi.Burak Yılmaz'ın Kulusic'e yaptığı hareketin ardından sarı kart görmesi gerektiğini ifade eden Dilmen, ''Burak Yılmaz'a sarı kart gösterilmesi gerekiyordu, gösterilmedi. Dirsek ve yaralama olduğunu için sarı kart olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

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